Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pistachio Rose Date ala Chef Arsyan, Dessert Timur Tengah yang Menggugah Selera

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:30 WIB
Resep Pistachio Rose Date ala Chef Arsyan, Dessert Timur Tengah yang Menggugah Selera
Resep pistachio rose date ala Chef Arsyan. (Foto: MPI/ Novi Fauziah)
A
A
A

KULINER khas Timur Tengah menjadi salah satu primadona masyarakat Indonesia. Bukan hanya main course dan appetizer-nya saja, tapi dessert-nya juga tidak kalah menarik untuk dicoba.

Kali ini Chef Arsyan Dwianto pemenang Top 3 Masterchef Indonesia Season 9, mengenalkan dessert ala Timur Tengah dibuatnya dengan bahan-bahan campuran yang ada di Indonesia. Pistachio Rose Date namanya, di mana di dalamnya terdapat bahan-bahan spesial.

"Jadi kali ini saya membuat dessert dengan tema middle east (Timur Tengah), yaitu Pistachio Rose Date," katanya kepada MNC Portal event Chocotrenz 2023 - Tales of 1001 Chocolate Creations di Serpong, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu.

Tiga bahan utama untuk membuat dessert ini adalah kurma, kacang pistachio dan rose powder. Dimana aroma dan rasanya begitu otentik dengan dessert -dessert lainnya yang biasa dihidangkan di Timur Tengah.

Dessert dan pastry budaya Timur terkenal unik dengan beragam warnanya yang atraktif berpadu dengan rasa rempah yang unik. Keunikan yang belum banyak di-explore ini tentu dapat membangkitkan kreativitas, menarik perhatian, Maka Chef Arsyan berharap kreasi kuenya ini bisa menginspirasi banyak orang.

Resep Pistachio

Seperti diketahui, selama berkompetisi di galeri MasterChef season 9, chef Arsyan sudah dikenal jago dalam membuat dessert. Nah berikut ini resep membuat pistachio Rose date, dessert ala Timur Tengah. Cocok juga untuk ide jualan.

Bahan-bahan

Pistachio Sponge:

  • 85gram Butter
  • 85gr gula
  • 2 Butir Telur
  • 30gr Tepung Kue
  • 30gr Tepung Pistachio
  • 1gr Baking Powder
  • 15ml Susu
  • 2gr Vanilla

Kurma Caramel:

  • 100gr Gula
  • 50gr Kurma Puree
  • 250gr Whipped
  • 2gr Garam
  • 8gr Vanilla
  • 50gr Butter
  • 60gr Susu

Rose Cream:

  • 380ml Whipped
  • 4gr Gelatin
  • 16gr Air
  • 10gr Vanilla
  • 130gr Cokelat Putih
  • 70gr Krim Asam
  • 5gr Rose Powder

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement