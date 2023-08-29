Resep Pistachio Rose Date ala Chef Arsyan, Dessert Timur Tengah yang Menggugah Selera

KULINER khas Timur Tengah menjadi salah satu primadona masyarakat Indonesia. Bukan hanya main course dan appetizer-nya saja, tapi dessert-nya juga tidak kalah menarik untuk dicoba.

Kali ini Chef Arsyan Dwianto pemenang Top 3 Masterchef Indonesia Season 9, mengenalkan dessert ala Timur Tengah dibuatnya dengan bahan-bahan campuran yang ada di Indonesia. Pistachio Rose Date namanya, di mana di dalamnya terdapat bahan-bahan spesial.

"Jadi kali ini saya membuat dessert dengan tema middle east (Timur Tengah), yaitu Pistachio Rose Date," katanya kepada MNC Portal event Chocotrenz 2023 - Tales of 1001 Chocolate Creations di Serpong, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu.

Tiga bahan utama untuk membuat dessert ini adalah kurma, kacang pistachio dan rose powder. Dimana aroma dan rasanya begitu otentik dengan dessert -dessert lainnya yang biasa dihidangkan di Timur Tengah.

Dessert dan pastry budaya Timur terkenal unik dengan beragam warnanya yang atraktif berpadu dengan rasa rempah yang unik. Keunikan yang belum banyak di-explore ini tentu dapat membangkitkan kreativitas, menarik perhatian, Maka Chef Arsyan berharap kreasi kuenya ini bisa menginspirasi banyak orang.

Seperti diketahui, selama berkompetisi di galeri MasterChef season 9, chef Arsyan sudah dikenal jago dalam membuat dessert. Nah berikut ini resep membuat pistachio Rose date, dessert ala Timur Tengah. Cocok juga untuk ide jualan.

Bahan-bahan

Pistachio Sponge:

85gram Butter

85gr gula

2 Butir Telur

30gr Tepung Kue

30gr Tepung Pistachio

1gr Baking Powder

15ml Susu

2gr Vanilla

Kurma Caramel:

100gr Gula

50gr Kurma Puree

250gr Whipped

2gr Garam

8gr Vanilla

50gr Butter

60gr Susu

Rose Cream: