Potret Awet Muda Kim Bum, Calon Suami Maudy Ayunda di Film Tanah Air Kedua

NAMA Kim Bum, aktor tampan asal Korea Selatan hari ini banyak dibicarakan para netizen Indonesia di berbagai sosial media. Pasalnya, ramai diberitakan anggota F4 Korea tersebut dirumorkan akan berpasangan dengan Maudy Ayunda dalam film Tanah Air.

Aktor yang akan menggelar fanmeeting-nya di Indonesia pada 3 September mendatang ini diketahui telah memasuki usia yang tidak lagi dibilang muda, yaitu 34 tahun. Di usianya jelang 40 tahun, alih-alih tampak keriput dan tua, Kim Bum justru memiliki wajah yang imut dan awet muda. Penasaran seperti apa potret terbarunya? Berikut Okezone rangkum foto-foto Kim Bum dikutip dari Instagram pribadinya, @k.kbeom, Selasa (29/8/2023)

1. Masih imut bak anak SMA: Diketahui bahwa aktor yang berperan sebagai Lee Rang dalam Tale of the Nine Tailed ini baru saja selesai menggelar fanmeeting di Tokyo, Jepang. Sambil menikmati perjalanannya kota metropolitan tersebut, Kim Bum tampak berfoto mirror dengan gaya santai padu padan outer jaket putih dengan celana jeans. Sangat gemas dan imut!

2. All black: Selain berfoto di beberapa sudut kota Tokyo, aktor kelahiran 1989 ini juga menikmati beberapa makanan khas Jepang seperti sushi dan ramen. Kim Bum tampak modis dengan outfit serba hitam, yaitu kaus polo dan celana panjang bahan.

Tidak ketinggalan, ia juga mengenakan ikat pinggang berwarna hitam. Gaya rambut acak-acakannya pun bikin penggemar oleng!