7 Jenama Indonesia Siap Ramaikan New York Fashion Week, Yuk Intip Koleksinya

7 designer Indonesia yang akan ramaikan New York Fashion week 2024. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

SEBANYAK tujuh brand fashion Indonesia siap guncang runway New York Fashion Week (NYFW) yang diselenggarakan pada 13 September 2023. Keindahan alam dan wastra Indonesia akan jadi 'highlight' utama koleksi.

Adviser Indonesia Now, Ayu Heni Rosan yang membawa tujuh jenama Indonesia ke NYFW, menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia pada gelaran ini menjadi bukti bahwa fashion Tanah Air sangat siap mendunia.

"Indonesia memiliki kapasitas Internasional pada koleksi fashion-nya. Wastra Nusantara sebagai detail pun telah diakui dunia keindahannya," kata Ayu secara virtual di konferensi pers Indonesia Now for NYFW Spring Summer 2024, Senin 28 Agustus 2023.

"Dengan hadirnya jenama Indonesia di NYFW, mari kita sama-sama memajukan fashion Indonesia. Dukungan banyak pihak akan sangat membantu kemajuan fashion Indonesia," tuturnya.

So, jenama apa saja yang akan tampil di NYFW tahun ini? Lalu, koleksi apa yang mereka bawa? Simak ulasan lengkapnya di sini:

1. Ghea Panggabean





Di runway NYFW SS24, jenama Ghea Panggabean akan membawa koleksi bertajuk 'Mamuli Sumba'. Secara umum, koleksi ini akan jadi penghormatan terhadap semangat abadi dan warisan wanita Sumba.

"Saya jatuh cinta dengan kain Sumba yang dibuat oleh para wanita penenun dan kecintaan itu yang membawa saya untuk merayakan kekuatan para wanita penenun Sumba," kata Ghea Panggabean.

Koleksi 'Mamuli Sumba' menghadirkan warna-warna cerah dengan pola unik yang melekat pada kain tenun Sumba. Tenunan itu dihadirkan di beberapa item fashion, mulai dari jaket, selendang ikat hingga tas.

Detail pada koleksi ini ada tenun itu sendiri, teknik bordir yang rumit, pun aksesori penunjang yang menggambarkan kecantikan Sumba.

"Koleksi 'Mamuli Sumba' diharapkan bisa menyebarkan semangat dan kekuatan wanita ke banyak orang. Cerita wanita Sumba bisa terlihat di setiap look yang dikemas modern," tutur Ghea.

2. Kimberly Tandra





Saat koleksi Kimberly datang dalam suguhan trunk show yang dihelat di Semaja Menteng, Jakarta Pusat, semua mata langsung tertuju ke permainan siluet dan motif yang dihadirkan. Kimberly menawarkan koleksi young and brave yang memanjakan mata.

Warna cerah jadi salah satu identitas desainer muda ini. Di NYFW tahun ini, Kimberly membawa koleksi bernama 'Plethora' yang memiliki arti 'sejumlah berlimpah'.

Lewat koleksi itu, dia ingin menunjukkan kepada dunia keberagaman bunga tropis Indonesia, seperti bunga sepatu dan bunga anggrek bulan dengan beragam warna cerah.

Perpaduan busana couture dengan ready-to-wear tampak segar sekali. Sebanyak 10 runway looks akan hadir di Spring Studio New York, tempat dilangsungkannya NYFW. Untuk gelaran ini, Kimberly bekerja sama dengan jenama sepatu Indonesia Mandy's.

3. Amero Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo





Kolaborasi dua jenama kebanggaan Indonesia ini akan suguhkan looks elegan nan chic di runway NYFW. Wastra tenun dipilih sebagai highlight koleksi namun dikemas sangat modern dan futuristik.

Ya, koleksi Amero Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo coba memadukan berbagai elemen seperti garis-garis halus organza, tenun yang dikerjakan dengan fitur desain inovatif, hingga aksen kain lame metallic rose gold.

"Kolaborasi ini merupakan kebanggaan, karya fashion dan perhiasan yang dibuat adalah karya anak bangsa," kata Liliana Tanoesoedibjo secara virtual.

Sebanyak 10 runway looks akan menghiasi NYFW. Lewat koleksi ini, Amero Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo ingin menunjukkan kepada dunia kalau tenun juga bisa tampil modern dan chic.

"Desain kami adalah kombinasi antara sesuatu yang etnik tapi dikemas secara modern dengan desain minimalis yang menghasilkan tampilan timeless dan elegan," ujarnya.

Amero Jewellery sendiri menghadirkan perhiasan yang terinspirasi dari keindahan Borobudur. Nama koleksinya adalah Rhombus Kawung yang inspirasinya didapat dari stupa di Borobudur dan motif kawung diinterpretasikan sebagai peradaban yang utuh dan lengkap.

Perhiasan yang akan mempercantik koleksi Livette antara lain cincin, anting, gelang, kalung, serta liontin. Perpaduan yang cantik sekali, ya!