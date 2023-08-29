Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Klarifikasi Videonya Viral, Fuji Hanya Mau Pindah Lapak ke Shopee Live karena Banyak Diskon!

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |07:54 WIB
Klarifikasi Videonya Viral, Fuji Hanya Mau Pindah Lapak ke Shopee Live karena Banyak Diskon!
Fuji Utami. (Foto: Instagram Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan video Fuji Utami yang terlihat sedang marah-marah dan tersebar luas di media sosial.

Dalam potongan video amatir yang terlihat direkam secara diam-diam tersebut, tampak Fuji yang sedang menerima telepon dan menjawab dengan nada agak tinggi sambil mengatakan “Sebarin aja terus! Biar semua orang tau! Ayo sebarin aja! Sebarin!”.

Saat menyadari bahwa dirinya sedang direkam, Fuji pun semakin berapi-api “Woy, siapa tuh? Jangan direkam woy!” ujarnya sebelum video terpotong.

Viralnya video ini di sosial media telah menarik banyak perhatian netizen dan fans Fuji yang mencuatkan berbagai spekulasi yang muncul dan beredar di dunia maya. Beberapa komentar terlihat positif dengan mendukung dan mendoakan agar semua baik-baik saja.

Foto: Ist

Melihat rasa keingintahuan netizen semakin memuncak, selang satu hari setelah postingan tersebut diunggah, Fuji pun curhat sekaligus klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam postingan tersebut.

Dalam video klarifikasi nya, Fuji mengatakan “Aku tuh gak suka ya videoku dipotong-potong kayak gitu, jadi miskom kan orang-orang. Padahal sebenarnya di video itu, aku bilang… sebarin aja kabar aku bakal live perdana di Shopee Live, tanggal 29 Agustus, jam 8 malam!

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement