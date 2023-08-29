Klarifikasi Videonya Viral, Fuji Hanya Mau Pindah Lapak ke Shopee Live karena Banyak Diskon!

JAKARTA - Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan video Fuji Utami yang terlihat sedang marah-marah dan tersebar luas di media sosial.

Dalam potongan video amatir yang terlihat direkam secara diam-diam tersebut, tampak Fuji yang sedang menerima telepon dan menjawab dengan nada agak tinggi sambil mengatakan “Sebarin aja terus! Biar semua orang tau! Ayo sebarin aja! Sebarin!”.

Saat menyadari bahwa dirinya sedang direkam, Fuji pun semakin berapi-api “Woy, siapa tuh? Jangan direkam woy!” ujarnya sebelum video terpotong.

Viralnya video ini di sosial media telah menarik banyak perhatian netizen dan fans Fuji yang mencuatkan berbagai spekulasi yang muncul dan beredar di dunia maya. Beberapa komentar terlihat positif dengan mendukung dan mendoakan agar semua baik-baik saja.

Foto: Ist

Melihat rasa keingintahuan netizen semakin memuncak, selang satu hari setelah postingan tersebut diunggah, Fuji pun curhat sekaligus klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam postingan tersebut.

Dalam video klarifikasi nya, Fuji mengatakan “Aku tuh gak suka ya videoku dipotong-potong kayak gitu, jadi miskom kan orang-orang. Padahal sebenarnya di video itu, aku bilang… sebarin aja kabar aku bakal live perdana di Shopee Live, tanggal 29 Agustus, jam 8 malam!