5 Potret Kristina Raspopova, Pramugari Cantik yang Fashionable

POTRET Kristina Raspopova yang saat ini tengah viral. Lantaran, pesawat Rusia yang diduga membawa pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin jatuh dan menyebabkan sepuluh orang termasuk awaknya pesawat.

Salah satu awak pesawat tersebut dilaporkan adalah Kristina Raspopova. Pramugari berusia 39 tahun ini sempat menggugah aktivitasnya sebelum masuk ke dalam pesawat.

Hal ini membuat warganet menebak bawah unggahan Kristina Raspopova ini pertanda pesawat memang bermasalah. Sebelum take off, pesawat masih dilakukan pemeriksaan teknis hingga perbaikan yang dirahasiakan.

Berikut potret Kristina Raspopova yang tersebar dalam media akun sosial Twitter:

1. Kenakan Baju Pramugari Berwarna Putih





Pramugari berusia 39 tahun itu dilaporkan berada di dalam jet pribadi yang jatuh bersama Yevgeny Prigozhin di dalamnya pada hari Rabu. Dengan mengenakan seragam Pramugari, dia tampak menikmati perjalanannya.

2. Kenakan Bikini





Dalam foto yang tersebar media sosial memperlihatkan wanita cantik itu mengenakan bikini. Dia pun menikmati waktu liburnya dengan berenang di atas kolam renang. Dengan mengenakan bikini hitam dan putih memperlihatkan lekukan tubuhnya yang seksi.