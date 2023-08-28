Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kristina Raspopova, Pramugari Cantik yang Fashionable

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |07:42 WIB
5 Potret Kristina Raspopova, Pramugari Cantik yang Fashionable
Potret Kristina Raspopova (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Kristina Raspopova yang saat ini tengah viral. Lantaran, pesawat Rusia yang diduga membawa pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin jatuh dan menyebabkan sepuluh orang termasuk awaknya pesawat.

Salah satu awak pesawat tersebut dilaporkan adalah Kristina Raspopova. Pramugari berusia 39 tahun ini sempat menggugah aktivitasnya sebelum masuk ke dalam pesawat.

Hal ini membuat warganet menebak bawah unggahan Kristina Raspopova ini pertanda pesawat memang bermasalah. Sebelum take off, pesawat masih dilakukan pemeriksaan teknis hingga perbaikan yang dirahasiakan.

Berikut potret Kristina Raspopova yang tersebar dalam media akun sosial Twitter:

1. Kenakan Baju Pramugari Berwarna Putih

Pramugari cantik

Pramugari berusia 39 tahun itu dilaporkan berada di dalam jet pribadi yang jatuh bersama Yevgeny Prigozhin di dalamnya pada hari Rabu. Dengan mengenakan seragam Pramugari, dia tampak menikmati perjalanannya.

2. Kenakan Bikini

Pramugari Bikini

Dalam foto yang tersebar media sosial memperlihatkan wanita cantik itu mengenakan bikini. Dia pun menikmati waktu liburnya dengan berenang di atas kolam renang. Dengan mengenakan bikini hitam dan putih memperlihatkan lekukan tubuhnya yang seksi.

Halaman:
1 2
      
