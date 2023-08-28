Pentingnya Mengingatkan Generasi Muda untuk Cinta Tanah Air

GENERASI muda perlu diperkuat lagi rasa cinta tanah airnya. Mumpung masih di momen peringatan kemerdekaan NKRI, para guru besar dan tokoh alumni Universitas Indonesia mengingatkan pentingnya cinta tanah air lewat puisi.

Melalui puisi dan monolog dalam perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia bertajuk Konser Kemerdekaan: Aku Melihat Indonesia, anak-anak diingatkan untuk terus mencintai tanah air.

Guru Besar FTUI sekaligus Ketua Pelaksana Konser Kemerdekaan Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc menjelaskan, kegiatan ini terinspirasi dari puisi karya Presiden RI pertama Ir. Soekarno berjudul “Aku Melihat Indonesia”.

“Puisi Aku Melihat Indonesia karya Presiden pertama RI Ir. Soekarno sangat luar biasa sekali dalam mencerminkan rasa cinta tanah air, dengan penggunaan diksi yang menawan. Puisi ini juga membuat kita mampu menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan dan menginspirasi

untuk berjuang demi masa depan bangsa lebih baik,” ungkap Prof. Riri.

Prof. Riri mengungkapkan, konser ini menjadi hadiah bagi hari lahir ke-78 Republik Indonesia yang tersaji melalui rangkaian harmonisasi puisi, lagu, musik, dan tari yang menginspirasi dan memotivasi para penonton. Tak hanya merayakan dan mensyukuri kemerdekaan tapi juga memberikan pesan untuk membangun persatuan bangsa.

“Melalui konser ini, kami juga ingin menyuarakan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu gerakan nasional revolusi mental melalui puisi, musik, dan tari,” imbuhnya.

Gerakan ini bermula sebagai penghormatan terhadap almarhum Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan seniman besar

tanah air. Saat itu, meski tengah dilanda pandemi COVID-19, para guru besar, dosen, dan alumni UI secara konsisten berkumpul secara virtual melalui Zoom untuk membacakan karya-karya dari Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono.

“Jadi para guru besar UI, akademisi, dan alumni UI tak hanya memikirkan disertasi tapi juga seni. Selama tiga tahun berturut-turut, PRWSI UI pun dapat penghargaan MURI. Semoga semangat berpuisi ini terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata juga bagi bangsa,” imbuh Prof. Riri.