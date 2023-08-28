Foto Bareng Derby Romero, Pose Sherina Bikin Netizen Gagal Fokus

EVENT olahraga ‘Bahkan Voli’ di Mahaka Square, Jakarta memang menyita perhatian banyak netizen. Event yang mempertandingkan para artis itu memang sukses mengumpulkan para selebriti untuk berolahraga.

Salah satu yang terlibat dalam event tersebut adalah Baskara Mahendra, sebagai istri yang baik Sherina Munaf tentu saja menemani sang suami bertanding. Sherina terpantau hadir dengan busana perpaduan hitam putih.

Hal itu terlihat jelas dengan gambar yang terpampang pada kaus Sherina, pada bagian depan kaus Sherina memperlihatkan wajah Baskara Mahendra dengan dikelilingi bentuk lingkaran bergambarkan love dan bertuliskan ‘I LOVE MY HUSBAND’. Sedangkan pada bagian belakang memperlihatkan gambar wajah Derby Romero dengan bertuliskan ‘Besties forever’.

Lewat salah satu video di akun TikTok yang beredar, Sherina sedang menghampiri Baskara dan Derby ke tengah lapangan, dengan ekspresi yang terlihat sangat senang, dikarenakan grup yang mereka (Baskara dan Derby) punya yaitu ‘The Actors’ berhasil memenangkan pertandingan melawan grup ‘The Prediksi’, Sherina pun memberikan apresiasinya dengan foto bersama.

“Pasangan kesayangan Angkatan 90 an,” tulis pemilik akun, dikutip dalam TikTok @sonnywahyuu, Senin (28/8/2023).

Tidak hanya itu, Derby yang sedang memegang kalung medali kemenangannya tersebut terlihat ingin berfoto bersama dengan Sherina, sambil memberikan ekspresi sumringan ke arah kamera, Sherina pun menyambut ajakan Derby dengan pose menunjuk ke arahnya, sebagai simbol Derby baru saja memenangkan pertandingan di event tersebut.

Namun, di tengah-tengah keseruan foto bersama tersebut. Di sisi lain, ekspresi tangan Sherina bikin netizen gagal fokus lantaran tangan kirinya menggandeng kencang tangan kanan Baskara, yang seolah tidak mau Baskara meninggalkannya.