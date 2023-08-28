Viral Jawaban Lucu Anak SD saat Ulangan Agama, Bikin Ngakak

ANAK SD, apalagi yang baru masuk sekolah, memang terkadang belum bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, ketika diberikan tugas atau bahkan ulangan, memang anak-anak tersebut kadang tidak menjawab sesuai dengan ekspektasi.

Seperti video berikut ini yang bikin netizen ngakak oleh jawaban lucu ulangan anak SD yang dibacakan oleh Kakaknya. Dilansir dari video TikTok @ayyuwhh, terlihat seorang Kakak yang menunjukkan hasil ulangan Adiknya yang masih SD.

Ia menceritakan bahwa Adiknya baru saja mendapatkan hasil ulangan Akidah Akhlak. Wanita itu juga memperlihatkan nilai yang diperoleh yakni empat puluh.

Namun ada yang membuat Kakaknya ini gagal fokus. Pasalnya Adik dari wanita tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan itu dengan jawaban yang tidak wajar. Beberapa jawaban itu membuat Kakak perempuan ini heran. Lalu ia membacakan lembar jawaban yang ditulis oleh Adiknya.

"Mengucapkan syahadat harus... Salah" ungkap Kakaknya tersebut sambil membacakan jawaban salah itu yang seharusnya "Benar". Ia pun tidak sanggup menahan tawanya.

"Menjauhi larangan Allah hukumnya...Allah" ungkap Kakak tersebut sambil tertawa dengan jawaban salah Adiknya yang seharusnya "Wajib"