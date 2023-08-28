Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Cara Program Hamil yang Efektif, Pola Hidup Sehat hingga Jangan Stres

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:30 WIB
7 Cara Program Hamil yang Efektif, Pola Hidup Sehat hingga Jangan Stres
7 Cara Program Hamil yang Efektif, (Foto: Freepik)
PROGRAM hamil yang efektif merupakan suatu cara yang dilakukan pasangan untuk cepat mendapatkan sang buah hati. Program hamil sendiri merupakan program dengan serangkaian kegiatan untuk mempercepat proses kehamilan.

Pasangan yang sudah menikah pasti sangat mengindamkan kehadiran sang buah hati. Namun, ada sebagian wanita yang harus membutuhkan waktu dan usaha untuk mendapatkan kehamilan, salah satu caranya dengan mengikuti program hamil ini.

Berikut ini merupakan paparan cara yang efektif untuk mengikuti program hamil.

Program hamil yang efektif

1. Tidak Memakai Alat Kontrasepsi

Melepas alat kontrasepsi saat berhubungan merupakan bagian dari program kehamilan karena jika anda masih memakai alat kontrasepsi akan memungkinkan untuk menghambat proses kehamilan.

2. Rutin Melakukan Hubungan Intim

Berhubungan intim baiknya dilakukan selama 3 kali dalam seminggu atau melakukannya di saat masa subur wanita, hal ini dilakukan karena peluang untuk mendapatkan kehamilan bisa lebih cepat.

3. Mengonsumsi Makanan Mengandung Asam Folat

Mengonsumsi asam folat merupakan salah satu cara yang dianjurkan saat melakukan program kehamilan. Kandungan nutrisi dalam asam folat baik untuk dikonsumsi oleh pasangan agar meningkatkan kesuburan keduanya.

4. Hindari Pola Hidup Tidak Sehat

Menghindari pola hidup tidak sehat seperti mengurangi konsumsi pada alkohol dan menghindari kebiasaan merokok dapat mempengaruhi program kehamilan karena memicu gangguan pada kesuburan baik pada pria maupun wanita.

