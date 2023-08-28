Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya 2 Anak Sudah Dewasa, Yuni Shara Tak Mau Jadi Ibu Galak

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:30 WIB
Punya 2 Anak Sudah Dewasa, Yuni Shara Tak Mau Jadi Ibu Galak
Yuni Shara dan sang putra, Cavin (Foto: Instagram @yunishara36)
A
A
A

MEMILIKI anak yang sudah tumbuh besar beranjak dewasa memang ada plus dan minusnya. Misalnya, plus di sini adalah anak sudah seperti layaknya teman sendiri. Tapi di sisi lain, minusnya anak yang usianya sudah beranjak dewasa bisa saja jadi lebih sulit diatur.

Tak heran, sebagian orang tua yang anaknya sudah beranjak dewasa merasa harus menerapkan pola didik atau pola asuh tersendiri. Seperti Yuni Shara, penyanyi senior dan ibu dari dua orang anak, Cavin dan Cello yang keduanya sama-sama sudah beranjak dewasa

Sebagai ibu, Yuni mengaku begitu dekat dengan kedua buah hatinya tersebut. Rahasianya ternyata ada pada gaya parenting ala Yuni. Penyanyi berusia 51 tahun itu mengungkap, dulu dia mendapat didikan keras dari sang ibu, Rachma Widadiningsih.

Kini saat dirinya sudah menjadi ibu, ia tak mau mengulangi gaya pola didik asuh anak yang sama untuk kedua anaknya.

“Aku bilang sama mama, ma nanti aku kalau punya anak aku mau berteman, enggak mau galak-galak," kata Yuni Shara, dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Senin (28/8/2023).

Halaman:
1 2
      
