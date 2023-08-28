41 Panggilan Sayang untuk Pacar Cowok dari Berbagai Bahasa

41 Panggilan Pacar untuk Cowok dari Berbagai Bahasa, (Foto: Freepik)

ADA 41 Panggilan sayang untuk pacar cowok akan diulas dalam artikel ini. Panggilan sayang biasanya disematkan pada seseorang yang kita anggap spesial, bisa untuk keluarga, saudara kandung dan juga pacar. Panggilan sayang ini digunakan sebagai tanda sayang kita kepada orang tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa mereka spesial.

Memang, panggilan sayang ini biasanya ditujukan bagi pacar atau pasangan, sebagai bukti bahwa mereka adalah seseorang yang kita sayang dan juga spesial. Panggilan sayang seperti sayang, baby, ayang dan sweetie mungkin panggilan sayang yang umum digunakan.

Lantas, bagaimana dengan panggilan sayang untuk pacar cowok yang lainnya? Mari simak 41 panggilan sayang untuk pacar cowok, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023).

5 Panggilan Sayang untuk Pacar Cowok Bahasa Indonesia

1. Abang/Aa/Mas

2. Si Bulat

3. Si Bundar

4. Bebeb (dari baby atau babe)

5. Cintaku

19 Panggilan Sayang untuk Pacar Cowo Bahasa Inggris

1. Bae/By

2. Boo

3. Babe/Baby