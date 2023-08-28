Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Makanan Mirip Kumpulan Rambut, Bikin Pengen Muntah

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:44 WIB
Viral Makanan Mirip Kumpulan Rambut, Bikin Pengen Muntah
Viral Kuliner Mirip Rambut. (Foto: TikTok)
A
A
A

SETIAP negara memang memiliki kuliner mereka masing-masing. Memang, ada beberapa kuliner yang tidak bisa diterima semua orang. Nah, baru-baru ini viral makanan mirip dengan kumpulan rambut.

Seorang wanita bernama Safira Crespin, diketahui baru saja memakan semangkuk sop rambut yang diduga mirip sekali dengan kumpulan rambut. Lewat akun TikToknya, Safira yang mengeluarkan isi dari kemasannya tersebut pun terlihat sangat bersemangat untuk mencobanya.

“Mama aku khawatir dan segan mau makan sop bulu rambut JembaaaaWWW ihiyyy mantappp,” tulis Safira, dikutip dalam TikToknya @SafiraCrespin, Senin (28/8/2023).

Viral Rambut Dimakan

Diawali dengan mencicipinya saat masih dalam keadaan mentah, Safira pun mengambil sedikit dengan ujung tangannya, makanan itu Safira sebut dengan Pacay. “Jadi hari ini aku mau bikin sop dari Pacay,” ucap Safira.

Belum sempat makanan tersebut ditelan olehnya, Safira justru sudah lebih dahulu merasa enek bahkan hingga seperti ingin muntah saat mencicipi makanan itu. Bahkan, sesekali dirinya juga memegang lidahnya karena makanan itu tersisa di bagian lidahnya. “Ya Allah kayak makan rambut,” tutur Safira.

Mendengar Safira sering kali seperti ingin muntah. Akhirnya orang tua Safira pun datang ke dapur untuk memastikan apa penyebab Safira seperti itu, sambil ikut mencicipinya saat dalam keadaan mentah Ibu Safira pun merasa aneh dengan makanan tersebut. “Emang ini bisa dimakan?,” kata Ibunda Safira.

Akhirnya Ibunda Safira pun merasa bahwa dirinya seperti makan sebuah benang. Tidak menunggu lama, akhirnya makanan itu segera Safira olah untuk dijadikan sebuah sop, ditambah dengan beberapa topping lainnya seperti sosis, wortel, dan kol.

Halaman:
1 2
      
