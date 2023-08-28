Profil Sabian Tama, Anak Wishnutama Mantan Azizah Salsha

PERNIKAHAN Azizah Salsha dengan Pratama Arhan memang menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan oleh netizen. Bukan hanya keduanya, orang-orang dekat bahkan mantan keduanya pun banyak dicari oleh netizen.

Salah satu yang banyak dicari adalah Sabian Tama, yakni mantan dari Azizah Salsha. Sabian Tama diketahui pernah menjalin hubungan dengan Azizah Salsha. Hubungan tersebut terjalin pada tahun 2021 lalu.

Sabian juga pernah menjalin hubungan dengan selebgram Awkarin. Namun sayang hubungan keduanya harus kandas. Sabian Tama lahir pada 16 Mei 1995. Ia memiliki nama lengkap Muhammad Sabian Wishnutama

Sabian merupakan seseorang yang bukan berasal dari keluarga sembarangan. Ia merupakan putra pertama dari Wishnutama Kusubandio yakni, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Wina Widodo.

Sabian dikenal dengan profesinya sebagai selebgram dan seorang model. Tak hanya sukses berkarir sebagai selebgram, Sabian juga mementingkan pendidikannya.

Saat SMA, ia menjalankan pendidikannya di The Peninsula School, Australia. Kemudian ia melanjutkan berkuliah di La Trobe University, Australia dengan jurusan Business Marketing.

Tak hanya penampilannya yang stylish. Sabian Tama juga dikenal memiliki hobi berolahraga yakni boxing dan juga sepak bola. Sabian juga berkesempatan menjadi Talent dan Brand Ambassador dari tim Onic Esport.

