HOME WOMEN LIFE

Perjuangan EXO-L Bertemu EXO di Ancol, Rela Sebrangi Lautan Gara-gara Macet

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:00 WIB
Perjuangan EXO-L Bertemu EXO di Ancol, Rela Sebrangi Lautan Gara-gara Macet
Lika-liku penggemar ke acara fan meeting EXO, (Foto: TikTok @Acececeyo)
A
A
A

EXO diketahui baru saja usai menggelar acara jumpa penggemar dengan EXO-L di Indonesia pada Minggu (27/8/2023) di kawasan wisata Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

Kedatangan para member EXO ke Indonesia memang telah dinantikan oleh para EXO-L, sebutan untuk para fansnya, sejak lama. Mengingat sebelumnya grup papan atas beranggotakan Suho, Chen, Xiumin, Chanyeol, Baekhyun, D.O, Lay dan Sehun tersebut hiatus selama empat tahun, usai terakhir kali tampil secara grup lewat konser pada 2019.

Tak heran, kedatangan EXO ke Indonesia kali ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya alias EXO-L. Begitu pula dengan salah satunya, EXO-L dan netizen pemilik akun TikTok bernama @Acececeyo.

Dari video viral  yang sudah mendapat lebih dari 167 ribu kali penayangan dan like lebih dari 12 ribu tersebut, menunjukkan lika-liku dirinya dan rombongan penggemar lainnya untuk bisa bertemu EXO tepat waktu dengan nekat naik kapal.

(Foto:TikTok @Acececeyo) 

Dalam videonya, sang pemilik akun pun bercerita bagaimana usahanya kerasnya bisa tak terlambat sampai di lokasi fan meeting.

“Lika-liku ketemu ayang EXO,” tulis @Acececeyo, dikutip Senin (28/8/2023)

(Foto:TikTok @Acececeyo)

Halaman:
1 2
      
