7 Cara agar Tidak Mudah Mengantuk Secara Alami

TUJUH cara agar tidak mudah mengantuk secara alami akan diuraikan dalam artikel ini. Mengantuk adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia, karena tubuh dapat beristirahat saat tidur. Namun jika mudah mengantuk, apalagi mudah mengantuk saat pagi hari maka dapat mengganggu aktivitas.

Ada beberapa cara agar kamu tidak mudah mengantuk secara alami dan mudah dipraktikkan. Berikut adalah tujuh cara agar tidak mudah mengantuk secara alami, yang dikutip dari berbagai sumber pada Senin (28/8/2023).

Minum Air saat Bangun Tidur

Minum air saat bangun tidur dapat menjadi cara agar tidak mudah mengantuk secara alami. Sehingga cairan tubuh yang berkurang selama tertidur dapat terpenuhi dengan air putih. Mengantuk saat pagi hari dapat disebabkan oleh kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Akan lebih baik jika yang diminum adalah air hangat.

Beranjak Bangun dan Mencuci Muka

Cara agar tidak mudah mengantuk secara alami adalah dengan beranjak dari tempat tidur dan mencuci muka. Membasuh muka dengan air dingin dipercaya dapat menghilangkan rasa kantuk, air dingin juga bisa membantu meningkatkan fokus pikiran.

Mandi

Jika kamu masih merasa mengantuk setelah mencuci muka, kamu bisa langsung mandi dengan menggunakan air dingin. Mandi di pagi hari memiliki sejumlah manfaat, salah satunya mencegah rasa mengantuk datang kembali dan dapat menurunkan risiko flu. Tapi, jangan langsung mengguyur air ke seluruh tubuh, agar tubuh tidak kaget dengan perubahan suhu yang tiba-tiba.

Olahraga Teratur

Cara agar tidak mudah mengantuk secara alami lainnya yakni berolahraga secara teratur. Kamu bisa mengawali pagi dengan melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dan melakukan peregangan. Dengan olahraga, memberikan sinyal pada sel-sel tubuh bahwa kamu membutuhkan lebih banyak energi, sehingga tubuh akan lebih berenergi untuk menjalani hari.