Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Cara agar Tidak Mudah Mengantuk Secara Alami

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:33 WIB
7 Cara agar Tidak Mudah Mengantuk Secara Alami
7 Cara agar Tidak Mudah Mengantuk Secara Alami, (Foto: Freepik)
A
A
A

TUJUH cara agar tidak mudah mengantuk secara alami akan diuraikan dalam artikel ini. Mengantuk adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia, karena tubuh dapat beristirahat saat tidur. Namun jika mudah mengantuk, apalagi mudah mengantuk saat pagi hari maka dapat mengganggu aktivitas.

Ada beberapa cara agar kamu tidak mudah mengantuk secara alami dan mudah dipraktikkan. Berikut adalah tujuh cara agar tidak mudah mengantuk secara alami, yang dikutip dari berbagai sumber pada Senin (28/8/2023).

7 Cara Agar Tidak Mudah Mengantuk Secara Alami

Minum Air saat Bangun Tidur

Minum air saat bangun tidur dapat menjadi cara agar tidak mudah mengantuk secara alami. Sehingga cairan tubuh yang berkurang selama tertidur dapat terpenuhi dengan air putih. Mengantuk saat pagi hari dapat disebabkan oleh kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Akan lebih baik jika yang diminum adalah air hangat.

Beranjak Bangun dan Mencuci Muka

Cara agar tidak mudah mengantuk secara alami adalah dengan beranjak dari tempat tidur dan mencuci muka. Membasuh muka dengan air dingin dipercaya dapat menghilangkan rasa kantuk, air dingin juga bisa membantu meningkatkan fokus pikiran.

Mandi

Jika kamu masih merasa mengantuk setelah mencuci muka, kamu bisa langsung mandi dengan menggunakan air dingin. Mandi di pagi hari memiliki sejumlah manfaat, salah satunya mencegah rasa mengantuk datang kembali dan dapat menurunkan risiko flu. Tapi, jangan langsung mengguyur air ke seluruh tubuh, agar tubuh tidak kaget dengan perubahan suhu yang tiba-tiba.

Olahraga Teratur

Cara agar tidak mudah mengantuk secara alami lainnya yakni berolahraga secara teratur. Kamu bisa mengawali pagi dengan melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dan melakukan peregangan. Dengan olahraga, memberikan sinyal pada sel-sel tubuh bahwa kamu membutuhkan lebih banyak energi, sehingga tubuh akan lebih berenergi untuk menjalani hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/11/481/2276072/awas-4-makanan-ini-bisa-picu-ngantuk-usai-makan-siang-eeweUx6qWr.jpg
Awas, 4 Makanan Ini Bisa Picu Ngantuk Usai Makan Siang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/11/481/2276092/penyebab-ngantuk-melanda-usai-makan-siang-WqYhrsyS2w.jpg
Penyebab Ngantuk Melanda Usai Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/28/481/2049036/ini-penjelasan-ilmiah-mengapa-ngantuk-datang-saat-anda-bosan-yAYlkkFuGK.jpg
Ini Penjelasan Ilmiah Mengapa Ngantuk Datang Saat Anda Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/11/481/2016573/bukan-makanan-ini-ternyata-penyebab-ngantuk-usai-makan-siang-vjT9gu0nqg.jpg
Bukan Makanan, Ini Ternyata Penyebab Ngantuk Usai Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/09/298/1908524/tubuh-tetap-segar-hindari-4-jenis-makanan-ini-biar-tak-cepat-ngantuk-PPlPMFYe6A.jpg
Tubuh Tetap Segar, Hindari 4 Jenis Makanan Ini biar Tak Cepat Ngantuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/24/481/1801331/setelah-makan-kenapa-mengantuk-ini-dia-jawabannya-bxyE9ZgP0C.jpg
Setelah Makan Kenapa Mengantuk? Ini Dia Jawabannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement