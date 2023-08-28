Kenapa Perut Bayi Bunyi? Ini Tanda dan Apa yang Harus Dilakukan

KENAPA perut bayi bunyi? Tanda dan apa yang harus dilakukan akan dijelaskan dalam artikel ini. Bayi adalah manusia kecil yang sensitif dan masih sangat rentan, wajar jika bunda merasa khawatir saat bayi menunjukkan sejumlah tanda, termasuk saat perut bayi bunyi. Apalagi jika bunyinya perutnya intens.

Untuk lebih memahami kenapa perut bayi bunyi? Mari simak penjelasan mengenai kenapa perut bayi bunyi, berikut dengan penyebab, tanda dan apa yang harus dilakukan, yang dihimpun dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023).

Kenapa Perut Bayi Bunyi

Penjelasan dari pertanyaan kenapa perut bayi bunyi dikarenakan sistem pencernaan bayi tengah bekerja, sehingga itu merupakan hal yang normal terjadi pada bayi. Berikut adalah beberapa penyebab kenapa perut bayi bunyi.

Gerakan Usus yang Normal

Saat bayi mencerna makanan, ususnya akan melakukan gerakan peristaltik yang dapat menyebabkan bunyi seperti krucuk-krucuk, dan itu juga terjadi pada usus orang dewasa. Hanya saja, dinding usus pada bayi lebih tipis, sehingga suaranya kedengaran lebih nyaring jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Bayi Menelan Udara

Penyabab kenapa perut bayi bunyi dikarenakan bayi menelan udara (colic) yang masuk saat bayi menyusu. Penyebabnya bisa karena posisi menyusu bayi belum benar atau belum presisi.

Bayi Sedang Lapar

Sama halnya seperti manusia dewasa, bayi juga bisa merasa lapar dan perutnya akan mengeluarkan bunyi. Perut bayi yang kosong memicu kontraksi dan menggerakkan udara ke sekelilingnya, sehingga perut bayi berbunyi.

Bayi Terlalu Kenyang

Bukan hanya kondisi lapar, bayi yang terlalu kenyang juga bisa menjadi penyebab kenapa perut bayi bunyi. Hal ini bisa saja terjadi karena jumlah ASI yang dimiliki ibu melimpah dan bayi terlalu bersemangat meminum ASI, hingga akhirnya bayi terlalu kenyang karena ASI. Karena enzim pencernaan bayi masih terbatas, sebagian susu tidak bisa dicerna oleh lambungnya. ASI itu terfermentasi oleh bakteri dan menimbulkan gas yang menyebabkan bunyi dalam perut bayi.