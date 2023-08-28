Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Perut Bayi Bunyi? Ini Tanda dan Apa yang Harus Dilakukan

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:22 WIB
Kenapa Perut Bayi Bunyi? Ini Tanda dan Apa yang Harus Dilakukan
Kenapa Perut Bayi Bunyi? Ini Tanda dan Apa yang Harus Dilakukan, (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA perut bayi bunyi? Tanda dan apa yang harus dilakukan akan dijelaskan dalam artikel ini. Bayi adalah manusia kecil yang sensitif dan masih sangat rentan, wajar jika bunda merasa khawatir saat bayi menunjukkan sejumlah tanda, termasuk saat perut bayi bunyi. Apalagi jika bunyinya perutnya intens.

Untuk lebih memahami kenapa perut bayi bunyi? Mari simak penjelasan mengenai kenapa perut bayi bunyi, berikut dengan penyebab, tanda dan apa yang harus dilakukan, yang dihimpun dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023).

Kenapa Perut Bayi Bunyi

Penjelasan dari pertanyaan kenapa perut bayi bunyi dikarenakan sistem pencernaan bayi tengah bekerja, sehingga itu merupakan hal yang normal terjadi pada bayi. Berikut adalah beberapa penyebab kenapa perut bayi bunyi.

Gerakan Usus yang Normal

Saat bayi mencerna makanan, ususnya akan melakukan gerakan peristaltik yang dapat menyebabkan bunyi seperti krucuk-krucuk, dan itu juga terjadi pada usus orang dewasa. Hanya saja, dinding usus pada bayi lebih tipis, sehingga suaranya kedengaran lebih nyaring jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Bayi Menelan Udara

Penyabab kenapa perut bayi bunyi dikarenakan bayi menelan udara (colic) yang masuk saat bayi menyusu. Penyebabnya bisa karena posisi menyusu bayi belum benar atau belum presisi.

Bayi Sedang Lapar

Sama halnya seperti manusia dewasa, bayi juga bisa merasa lapar dan perutnya akan mengeluarkan bunyi. Perut bayi yang kosong memicu kontraksi dan menggerakkan udara ke sekelilingnya, sehingga perut bayi berbunyi.

Bayi Terlalu Kenyang

Bukan hanya kondisi lapar, bayi yang terlalu kenyang juga bisa menjadi penyebab kenapa perut bayi bunyi. Hal ini bisa saja terjadi karena jumlah ASI yang dimiliki ibu melimpah dan bayi terlalu bersemangat meminum ASI, hingga akhirnya bayi terlalu kenyang karena ASI. Karena enzim pencernaan bayi masih terbatas, sebagian susu tidak bisa dicerna oleh lambungnya. ASI itu terfermentasi oleh bakteri dan menimbulkan gas yang menyebabkan bunyi dalam perut bayi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152736/4_peraturan_penting_yang_sering_diabaikan_ketika_jeguk_ibu_melahirkan-nAgF_large.jpg
4 Peraturan Penting yang Sering Diabaikan ketika Jeguk Ibu Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147629/bayi_ruam_setelah_digendong_ayah_jenggot_bisa_jadi_penyebabnya-yn6K_large.jpg
Bayi Ruam Setelah Digendong Ayah? Jenggot Bisa Jadi Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/612/3139577/ini_berat_badan_ideal_bayi_normal_sesuai_usia_jangan_salah_hitung_ya_moms-iPOa_large.jpg
Ini Berat Badan Ideal Bayi Normal Sesuai Usia, Jangan Salah Hitung Ya Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/612/2925976/berapa-berat-badan-bayi-normal-yang-ideal-KCdRg5s4Pz.jpg
Berapa Berat Badan Bayi Normal yang Ideal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/194/2874076/catat-inilah-9-perlengkapan-mandi-bayi-yang-wajib-dimiliki-IudS59ksCQ.jpg
Catat! Inilah 9 Perlengkapan Mandi Bayi yang Wajib Dimiliki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/612/2789445/cara-gendong-bayi-yang-benar-dan-aman-orangtua-muda-wajib-baca-EKOKKXDmH4.jpg
Cara Gendong Bayi yang Benar dan Aman, Orangtua Muda Wajib Baca!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement