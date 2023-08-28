5 Contoh Feedback dalam Hubungan agar Harmonis

LIMA contoh feedback dalam hubungan menarik untuk dibahas, feedback merupakan bagian dari komunikasi agar hubungan kamu dan pasanganmu bisa harmonis. Sebelum itu, kamu perlu memahami apa itu feedback. Feedback berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah umpan balik, feedback ini hal yang penting dalam sebuah komunikasi.

Sementara feedback dalam hubungan adalah proses memberikan informasi yang konstruktif dan bermanfaat kepada pasangan atau orang-orang terdekat kita tentang perilaku dan tindakan mereka. Feedback itu bisa positif dan bisa juga negatif, situasi dan cara penyampainnya juga penting agar feedback itu tidak memperkeruh hubungan, melainkan membuat hubungan makin harmonis.

5 Contoh Feedback dalam Hubungan

Lantas, seperti apa feedback itu? Mari simak lima contoh feedback dalam hubungan yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023).

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mengkritik

Misalnya pasangan kamu tidak mahir memasak, tapi dia mencoba untuk memasak demi bisa menghidangkan makanan untuk kamu meski rasanya tidak begitu enak. Biasanya, pasangan kamuu akan bertanya penilaianmu tentang masakannya.

Kamu bisa menyampaikannya dengan perlahan, dahului dengan pujian. Alih-alih mengkritik rasa masakannya, akan lebih baik jika kamu memberikan masukan agar masakan pasanganmu lebih enak.

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mendengar Curhat

Dalam sebuah hubungan, saling bertukar cerita adalah hal yang biasa terjadi. Saat pasanganmu memutuskan untuk curhat, tandanya dia membutuhkan feedback dari kamu. Kamu sebagai pasangan harus mendengar dengan seksama mengenai apa yang pasanganmu ceritakan, tunjukkan bahwa dirimu tertarik dengan ceritanya.

Perlu diingat bahwa tidak semua feedback atas curhat adalah saran dan masukan, terkadang mereka yang curhat hanya ingin untuk didengarkan demi meringankan bebannya.

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mengadu

Selain untuk meringankan beban, ada kalanya curhat itu bertujuan untuk mengadu dan mendapatkan pembelaan. Selain kamu perlu mendengar secara seksama, kamu perlu memberikan tanggapan atas apa yang pasanganmu ceritakan. Meski kamu harus membela pasanganmu, kamu harus tetap bersikap objektif, jika memang pasanganmu melakukan kesalahan, sampaikan dengan cara yang lembut dan tidak memojokkan.