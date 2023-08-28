Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Contoh Feedback dalam Hubungan agar Harmonis

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:04 WIB
5 Contoh Feedback dalam Hubungan agar Harmonis
5 Contoh Feedback dalam Hubungan agar Harmonis, (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA contoh feedback dalam hubungan menarik untuk dibahas, feedback merupakan bagian dari komunikasi agar hubungan kamu dan pasanganmu bisa harmonis. Sebelum itu, kamu perlu memahami apa itu feedback. Feedback berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah umpan balik, feedback ini hal yang penting dalam sebuah komunikasi.

Sementara feedback dalam hubungan adalah proses memberikan informasi yang konstruktif dan bermanfaat kepada pasangan atau orang-orang terdekat kita tentang perilaku dan tindakan mereka. Feedback itu bisa positif dan bisa juga negatif, situasi dan cara penyampainnya juga penting agar feedback itu tidak memperkeruh hubungan, melainkan membuat hubungan makin harmonis.

5 Contoh Feedback dalam Hubungan

Lantas, seperti apa feedback itu? Mari simak lima contoh feedback dalam hubungan yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023).

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mengkritik

Misalnya pasangan kamu tidak mahir memasak, tapi dia mencoba untuk memasak demi bisa menghidangkan makanan untuk kamu meski rasanya tidak begitu enak. Biasanya, pasangan kamuu akan bertanya penilaianmu tentang masakannya.

Kamu bisa menyampaikannya dengan perlahan, dahului dengan pujian. Alih-alih mengkritik rasa masakannya, akan lebih baik jika kamu memberikan masukan agar masakan pasanganmu lebih enak.

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mendengar Curhat

Dalam sebuah hubungan, saling bertukar cerita adalah hal yang biasa terjadi. Saat pasanganmu memutuskan untuk curhat, tandanya dia membutuhkan feedback dari kamu. Kamu sebagai pasangan harus mendengar dengan seksama mengenai apa yang pasanganmu ceritakan, tunjukkan bahwa dirimu tertarik dengan ceritanya.

Perlu diingat bahwa tidak semua feedback atas curhat adalah saran dan masukan, terkadang mereka yang curhat hanya ingin untuk didengarkan demi meringankan bebannya.

Contoh Feedback dalam Hubungan saat Mengadu

Selain untuk meringankan beban, ada kalanya curhat itu bertujuan untuk mengadu dan mendapatkan pembelaan. Selain kamu perlu mendengar secara seksama, kamu perlu memberikan tanggapan atas apa yang pasanganmu ceritakan. Meski kamu harus membela pasanganmu, kamu harus tetap bersikap objektif, jika memang pasanganmu melakukan kesalahan, sampaikan dengan cara yang lembut dan tidak memojokkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/21/612/2474749/lagi-pdkt-ketahui-4-tips-agar-kelihatan-keren-di-mata-gebetan-3nhBOfOcqg.jpg
Lagi PDKT? Ketahui 4 Tips agar Kelihatan Keren di Mata Gebetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/24/612/2414725/4-hal-yang-dilakukan-orang-toxic-kepada-anda-waspadalah-ydHWw5B7Ar.jpg
4 Hal yang Dilakukan Orang Toxic kepada Anda, Waspadalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/20/612/2397741/tips-menghadapi-orang-yang-sedang-bad-mood-dicoba-yuk-GtHXIop8Ux.jpg
Tips Menghadapi Orang yang Sedang Bad Mood, Dicoba Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/15/612/2344935/4-cara-menghadapi-orang-yang-suka-membual-jTOoSiThCh.jpg
4 Cara Menghadapi Orang yang Suka Membual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/17/612/2329561/cara-mengetahui-kepribadian-orang-lain-dicoba-yuk-PEwhqZBoji.jpg
Cara Mengetahui Kepribadian Orang Lain, Dicoba Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/21/612/2265420/5-mitos-toxic-relationship-yang-harus-dihindari-tMZJYhtoUV.jpg
5 Mitos Toxic Relationship yang Harus Dihindari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement