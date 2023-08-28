Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:30 WIB
Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus
Weton dengan Neptu Tertinggi, (Foto: Gramedia)
A
A
A

WETON dengan Neptu Tertinggi, akan dibahas singkat melalui artikel ini, mengingat istilah weton sudah familiar di kalangan masyarakat terutama masyarakat Jawa.

Tradisi mengenal weton sudah dikenal sejak jaman dahulu dan tahukah Anda bahwa ternyata setiap weton juga memiliki jumlah neptu yang berbeda, weton dengan neptu tinggi berarti memiliki keberuntungan yang semakin tinggi pula.

Ada beberapa ramalan yang menunjukan bahwa orang yang lahir dengan weton tertentu dengan neptu tinggi, punya kemampuan yang berbeda dari orang biasanya. Mereka yang lahir dengan neptu yang tinggi memiliki keberuntungan, keberkahan hingga hubungan spiritual yang tinggi.

Semakin penasaran weton apa saja yang memiliki neptu tinggi. Apakah ada weton anda di bawah ini. Simak penjelasan mengenai weton dengan neptu tertinggi di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Senin (28/8/2023)

1. Sabtu Pahing: Sabtu Pahing merupakan weton dengan neptu yang paling tinggi, sebab neptu dari Sabtu Pahing ini berjumlah 18. Menurut Kitab Primbon Jawa, orang yang lahir pada Sabtu pahing memiliki keberuntungan akan harta dan kekayaan yang sangat tinggi karena mereka di naungi sebuah bintang keberuntungan. Orang dengan neptu 18, memiliki karakter yang pintar untuk mencari keuntungan dalam hidupnya.

(Weton dengan Neptu Tertinggi, Foto: Ist)

2. Kamis Kliwon: Kamis Kliwon memiliki neptu yang tidak kalah tingi dari Sabtu pahing yaitu berjumlah 16. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada Kamis Kliwon mempunyai karakter yang optimis dan tidak pantang menyerah. Sifat itulah yang akan membawa pemilik neptu ini menuju kesuksesan.


(Weton dengan Neptu Tertinggi, Foto: Ist)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
