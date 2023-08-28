Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Agustus: Cancer Kewalahan karena Asmara, Virgo Takut Kekanak-kanakan

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 28 Agustus: Cancer Kewalahan karena Asmara, Virgo Takut Kekanak-kanakan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda di jelang akhir bulan Agustus ini? Dikutip dari Daily Horoscope, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Intensitas hubungan asmara, atau hubungan dekat dengan orang lain bisa membuat Anda kewalahan saat ini. Di tengah kesibukan yang terus-menerus untuk memadamkan emosi, para Cancer justru kebingungan. Jangan ragu untuk minta petunjuk yang spesifik.

2. Leo: Saat ini Anda mungkin kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan seputar kerjasama dan masalah keuangan. Hari ini disarankan para Leo untuk tak mudah tergoda pada tawaran yang ada, termasuk di dalamnya perihal pekerjaan.

3. Virgo: Awal pekan ini diawali para Virgo dengan rasa khawatir bahwa perjuangan Anda baru-baru ini dalam menyelesaikan sesuatu, bisa membuat diri jadi terlihat kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Akar dari kekhawatiran ini, kemungkinan adalah ketakutan kalau Anda tidak akan menyelesaikan tugas rumit dengan sempurna.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
