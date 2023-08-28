Ramalan Zodiak 28 Agustus: Aries Alami Kebingungan, Gemini Jangan Sampai Terpengaruh

SEPERTI apa kata peruntungan zodiak Anda di jelang akhir bulan Agustus ini? Dikutip dari Daily Horoscope, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini.

1. Aries: Para Aries hari ini sedang sibuk menncari perspektif luar mengenai dinamika kekuasaan yang membingungkan. Sedikit usaha memang, tapi mungkin bisa membantu Anda dapat jawaban. Meski memang belum tentu memberi Anda jalan keluar.

2. Taurus: Para Taurus dapat sistem kepercayaan yang mumpuni, sehingga bisa memberikan kenyamanan yang saat ini dibutuhkan. Meskipun demikian, ingat bahwa Anda tidak bisa memaksakannya pada orang lain.

3. Gemini: Senin ini para Gemini jangan sampai terpengaruh dengan perkataan orang lain mengenai masalah uang atau properti. Itu bisa jadi berisiko saat ini. Jika ada yang tidak beres, langsung cek apa pun yang Anda lakukan. Situasinya bisa berubah sesuai keinginan , tetapi Anda harus menunjukkan inisiatif.

(Rizky Pradita Ananda)