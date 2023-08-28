Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Rekomendasi Lipstik untuk Pemilik Kulit Sawo Matang

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |21:04 WIB
5 Rekomendasi Lipstik untuk Pemilik Kulit Sawo Matang
Lipstik. (Foto: Thesecret)
A
A
A

INDUSTRI kecantikan memang terus berkembang mengikuti tren, produk baru terus diperkenalkan dan dikembangkan. Dalam dunia kecantikan, menemukan warna lipstik yang tepat yang sesuai dengan warna kulit adalah suatu tantangan.

Lipstik adalah salah satu produk yang dapat meningkatkan penampilan, dengan mengahdirkan beberapa warna, lisptik dapat disesuaikan dengan beraneka jenis warna kulit seseorang. Bagi mereka yang memiliki kulit coklat atau yang biasa disebut dengan sawo matang, ada banyak warna lipstik yang melengkapi dan meningkatkan kecantikannya.

Mulai dari merah tua hingga oranye halus dengan variasi yang banyak sering membuat kita terpesona. Dilansir dari laman Pinkvilla, berikut beberapa rekomendasi lipstik yang dapat dipilih, untuk menunjang penampilan sehari-hari:

Maybelline SuperStay Matte Ink

Lipstik

Lipstik yang memberikan kekuatan tahan lama dan warna berpigmen tinggi dengan Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick memberikan ketahanan sempurna hingga 16 jam yang tidak mengeringkan bibir Anda.

Selain itu, dengan berbagai macam warna, Anda dapat memilih dari warna yang berani dan cerah hingga warna bold maupun warna netral yang sesuai dengan setiap momen kesempatan.

NYX Profesional Makeup Soft Matte Lip Cream

Lipstik

Lipstik bibir berpigmen tinggi ini memberikan hasil akhir matte halus yang bertahan selama berjam-jam tanpa mengeringkan bibir. Tidak hanya itu, formulanya yang unik membuat lipstik ini juga diperkaya dengan bahan-bahan bergizi seperti shea butter dan vitamin E, yang membantu menjaga bibir tetap lembut dan kenyal.

Selain itu, aplikatornya yang presisi memungkinkan aplikasi yang mudah dan tepat, menjadikannya sempurna untuk sentuhan saat bepergian.

Revlon Lipstik Matte Super Lustrous

Lipstik

Lipstik matte berkilau ini adalah pilihan utama untuk riasan bibir cair matte yang tahan lama. Denga warna keteduhannya yang menakjubkan sangat cocok untuk setiap kesempatan. Ditambah lagi, formula berpigmen tinggi memberikan hasil warna yang intens, sementara bahan pelembab membuat bibir Anda terasa lembut dan terhidrasi.

Halaman:
1 2
      
