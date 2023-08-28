Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cuci Muka Pakai Cairan Infus Bisa Bikin Wajah Bercahaya, Apa Betul?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:49 WIB
Cuci Muka Pakai Cairan Infus Bisa Bikin Wajah Bercahaya, Apa Betul?
Ilustrasi Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEDIA sosial bukan hanya digunakan untuk memposting kegiatan kita sehari-hari. Kini banyak orang-orang memanfaatkan media sosial untuk membuat tips, salah satu yang paling sering digunakan adalah TikTok.

Salah satu postingan yang kerap hadir di TikTok adalah terkait tips-tips, termasuk tips kecantikan. Tapi, tidak semua tips tersebut boleh diikuti loh, ada beberapa tips yang ternyata menyesatkan.

Nah, baru-baru ini beredar tips yang menyebut mencuci muka dengan cairan infus akan membuat kulit lebih bercahaya. Tapi, bener kah cuci muka pakai cairan infus itu bisa bikin kulit lebih glowing?

Dokter Clarin Hayes selaku dokter kecantikan menjelaskan bahwa cairan infus mengandung sifat isotonik dan non-sitotoksik yang mempunyai kemiripan dengan cairan tubuh, sehingga tidak merusak jaringan saat penyembuhan, karena mempunyai sifat yang steril.

Artinya, cairan infus memang sering kali dipakai untuk membersihkan luka, karena dapat meminimalisir infeksi terutama pada luka terbuka. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebetulnya cairan infus tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi kulit wajah.

“Setelah diteliti, untuk Wound Healing pembersihan luka itu gak ada perbedaan yang signifikan antara mencuci muka dengan air bersih biasa, dibandingkan air infus,” kata dr Clarin, dikutip dalam video Tiktoknya @clahayes.

Sehingga netizen disarankan untuk tidak terlalu mengiktui tren yang ada, karena menurutnya masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat wajah menjadi lebih glowing.

Halaman:
1 2
      
