Cara Mudah Hilangkan Bintik Merah di Kulit, Bisa Manfaatkan Lidah Buaya

Lidah buaya bisa untuk mengatasi masalah bintik merah di kulit. (Foto: YouTube Gradma Menu)

KULIT mulus, putih dan bersih menjadi impian setiap orang. Namun dalam kondisi tertentu, tidak sedikit dari mereka mengalami masalah kulit. Terutama bintik merah pada kulit.

Bintik merah pada kulit memang gangguan kulit secara umum. Kemunculannya bisa dikarenakan dengan berbagai hal.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Senin (28/8/2023), ada berbagai macam cara pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi bintik merah di kulit. Salah satu caranya dapat dilakukan di rumah.

Lalu, bagaimana cara mengatasi bintik merah? Berikut caranya.

1. Lidah buaya

Cukup dengan mengoleskan gel lidah buaya yang segar pada bagian yang muncul bitnik, lalu diamkan selama setengah jam dan dibilas dengan bersih. Cara ini bisa membuat bintik merah mereda.

Manfaatnya jika menggunakan bahan tersebut dapat melembapkan kulit. Selain itu, kulit akan mengalami proses penyembuhan, anti-inflamasi, antiseptik, dan antivirus.

Bahkan, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa lidah buaya dapat membantu dalam mengobati sejumlah kondisi termasuk luka, herpes genital, dan psoriasis. Sehingga ini menjadi bukti lidah buaya efektif untuk menghilangkan kemerahan pada kulit, khususnya jerawat.