Menentukan Kenyamanan, Perhatikan 6 Hal Ini sebelum Pilih Posisi Kursi Pesawat

SEJUMLAH pertimbangan sebelum memilih posisi kursi pesawat ini wajib Anda perhatikan. Sebab, posisi kursi pesawat sangat jadi salah satu faktor kenyamanan selama penerbangan berlangsung.

Jika saja keliru memilih posisi kursi pesawat, bisa-bisa mengganggu kenyamanan selama di udara lho.

Terlebih bagi Anda yang ingin beristirahat selama di perjalanan agar tubuh dan mood kembali fresh ketika tiba di lokasi tujuan.

Berikut Okezone rangkumkan 6 hal yang wajib diperhatikan sebelum memilih posisi kursi pesawat;

1. Pesan kursi lebih cepat

Anda bisa memesan kursi lebih cepat jika ingin posisi yang terbaik dengan cara membooking pesawat dari jauh-jauh hari.

Jadi, kesempatan untuk mendapatkan posisi kursi ternyaman ini jadi lebih besar. Bahkan, traveler juga bisa menyesuaikan waktu terbaik untuk memesan tiket pesawat agar mendapat harga termurah.

2. Memilih kursi pesawat saat check-in

Jika tidak sempat memesan jauh-jauh hari, Anda masih bisa lho mendapatkan posisi kursi pesawat terbaik saat check in.

Caranya, bisa bertanya langsung kepada petugas check-in. Ingat, malu bertanya sesat di jalan!

3. Hindari area koridor

Bagi yang ingin memanfaatkan perjalanan selama di pesawat sebagai waktu istirahat, sebaiknya hindari pilih kursi paling dekat koridor pesawat.

Pasalnya, koridor jadi tempat mondar-mandir para awak kapal, serta penumpang yang ingin ke toilet atau yang ingin mengecek barang di kabin.

Jangankan istirahat, Anda malah harus menggeser badan agar tidak tersenggol penumpang yang mondar-mandir.