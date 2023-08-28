Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nggak Perlu Grogi, Simak 6 Tips Naik Pesawat Terbang bagi Pemula

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:01 WIB
Nggak Perlu Grogi, Simak 6 Tips Naik Pesawat Terbang bagi Pemula
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
BAGI sebagian orang mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara naik pesawat bagi pemula. Untuk menaiki alat transportasi udara satu ini memang harus melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan, serta penjagaan ketat.

Pesawat terbang sendiri merupakan transportasi yang dinilai paling minim kecelakaan. Kemudian jarak tempuh ke destinasi yang akan dituju juga bisa lebih cepat, dibandin jalur darat maupun laut.

Nah bagi Anda yang belum pernah mencoba transportasi udara ini, berikut tutorial dan cara naik pesawat bagi pemula agar tidak grogi apalagi kebingungan.

1. Pesan tiket pesawat

Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah memesan atau booking tiket pesawat ke lokasi yang akan dituju di salah satu maskapai penerbangan.

Pemesanan tiket bisa melalui online maupun offline. Caranya mudah, Anda hanya perlu menyiapkan identitas diri, memilih destinasi atau tempat yang akan dituju, memilih seat yang akan diduduki, selanjutnya tuntaskan pembayarannya.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

2. Mengecek detail barang bawaaan

Sebelumnya pastikan dulu kalau barang-barang yang akan dibawa sudah lengkap, dan tidak ada yang ketinggalan. Cek ulang mana yang akan dibawa ke kabin atau dititipkan ke bagasi pesawat.

Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, taruh barang-barang berharga seperti dompet, handphone, obat-obatan pribadi, dan lainnya yang dirasa penting untuk ditaruh di tas khusus yang kemudian dibawa ke kabin.

Kemudian, pastikan juga barang-barang tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Masing-masing maskapai penerbangan biasanya sudah menyediakan ruang untuk bagasi secara gratis. Apabila lebih dari yang ditentukan, maka Anda akan dikenakan biaya tambahan.

Halaman:
1 2 3
      
