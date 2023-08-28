Mudah Kok, Perhatikan 5 Hal Ini agar Urusan Bikin Paspor Lancar

PASPOR merupakan salah satu dokumen terpenting Anda miliki saat akan bepergian ke luar negeri. Itulah sebabnya Anda diharuskan membuatnya di Kantor Imigrasi.

Saat ke luar negeri Anda wajib membawa paspor. Baik untuk urusan bisnis, pekerja, pengobatan hingga liburan.

Namun sayangnya, tidak semua berhasil lolos saat membuat paspor, karena biasanya terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuaian dokumen hingga gagal di proses wawancara.

Nah, berikut tips mudah agar lolos saat membuat paspor, sebagaiman dilansir dari channel YouTube WiDhia Granger;

1. Pakaian

Kenakanlah pakaian yang rapi saat datang ke kantor Imigrasi. Misalnya seperti kemeja, blouse atau pakaian formal lainnya. Jangan lupa gunakan juga sepatu, supaya Anda terlihat sangat meyakinkan dan terlihat sopan di depan petugas.

Selain itu usahakan jangan memakai baju putih, karena biasanya saat akan difoto latar belakangnya juga berwarna yang sama. Sehingga khawatir hasilnya akan kurang jelas bahkan tidak terlihat sama sekali.

2. Tepat waktu

Kemudian jangan datang terlambat, usahakan datang ke kantor imigrasi sebelum waktu pemanggilan tiba. Misalnya maksimal 30 menit sebelumnya agar tidak menyesal, karena jika terlewat Anda harus mengulanginya lagi dari awal

Jika terlambat maka risikonya Anda harus mengulanginya lagi dari awal, minimal 30 hari selanjutnya. Alih-alih ingin pergi ke luar negeri dalam waktu dekat, karena terlambat datang rencana jadi gagal total.

3. Siapkan data lengkap

"Jadi kalian bawa data yang akurat, jangan sampai tidak sama," kata pemilik channel YouTube tersebut.

Perlu diingat, tidak hanya copy-nya saja yang dibawa, usahakan dokumen asli juga dilengkapi seperti KTP dan kartu keluarga (KK). Di mana kedua dokumen tersebut jadi hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pemalsuan data.