HOME WOMEN HEALTH

Apakah Darah Haid Menggumpal Berbahaya?

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:45 WIB
Apakah Darah Haid Menggumpal Berbahaya?
Nyeri haid. (Foto: Freepik)
A
A
A


APAKAH darah haid menggumpal berbahaya sering ditanyakan oleh banyak orang. Nah, darah haid yang menggumpal biasanya terjadi pada hari pertama menstruasi. Siklus bulanan tersebut terkadang membuat para wanita merasa khawathir bila datangnya tidak tepat pada waktunya atau warna dan tekstur yang tidak biasa.

Jika Anda mengalami darah haid yang menggumpal pada pembalut jangan khawatir karena kondisi menggumpalnya darah haid ini adalah hal yang normal dan umum terjadi. Namun Anda perlu waspada jika darah haid menggumpal secara terus menerus dan disertai gejala lain karena hal ini dapat di sebabkan dengan kondisi medis tertentu.

 haid

Lalu apakah darah haid yang menggumpal berbahaya dan gumpalan darah seperti apa yang perlu diwaspadai?

 BACA JUGA:

Gumpalan Darah Haid yang Harus Diwaspadai

- Sering terjadi

- Disertai rasa sakit

- Ukurannya lebih besar dari seperempat

- Terjadi dengan aliran yang deras dan tidak normal sehingga harus mengganti pembalut 2 jam sekali

 BACA JUGA:

Penyebab Darah Haid Menggumpal

1. Miom

Yang pertama adalah miom atau Fibroid merupakan tumor jinak yang berada pada dinding rahim, sehingga terjadinya pendarahan berat yang mengakibatkan keluarnya gumpalan merah saat haid.

Halaman:
1 2
      
