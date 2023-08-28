9 Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi, Boleh Dicoba

PENYAKIT tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit yang banyak menyerang orang dewasa. Penyakit ini tak boleh diabaikan karena sangat berbahaya bahkan bisa memicu stroke.

Pengelolaan tekanan darah biasanya dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan. Namun, siapa sangka anda bisa mengelola tekanan darah tinggi dengan mengkonsumsi beberapa herbal yang berkhasiat untuk darah tinggi.

Dilansir dari Healthline hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyakit jantung dan stroke. Melalui perubahan pola makan dan gaya hidup juga dapat menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Lalu apa saja herbal yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi?

1. Kemangi

Kemangi merupakan tumbuhan yang memiliki aroma yang khas dan sudah popular menjadi tanaman yang dapat membantu dalam pengobatan karena memiliki senyawa yang kuat. Kemang sendiri mengandung senyawa Eugenol yang tinggi, senyawa ini memiliki khasiat sebagai antioksidan yang tinggi serta baik untuk Kesehatan, enyawa Eugenol juga memiliki khasiat menurunkan tekanan darah tinggi yang bertindak sebagai penghambat sluran kalsium alami.

2. Biji Selederi

Biji selederi merupakan bumbu serba guna yang banyak digunakan dalam olahan masakan. Biji selederi juga kaya akan berbagai nutrisi seperti zat besi, magnesium dan juga serat. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan biji seledri dapat membantu menurunkan tekanan darah.

3. Bawang Putih

Bawang putih mengandung banyak senyawa yang bermanfaat bagi Kesehatan jantung. Secara khusus, bawang putih mengandung senyawa sulfur, seperti allicin, yang dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengendurkan pembuluh darah. Faktor-faktor tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah.

Sebuah penelitian yang telah dilakukan pada lebih dari 550 orang dengan tekanan darah tinggi menemukan bahwa mengonsumsi bawang putih mengurangi tekanan darah sistolik dan diastolik

4. Kayu Manis

Kayu manis merupakan rempah aromatik yang berasal dari kulit bagian dalam pohon dari genus Cinnamomum. Dalam sebuah penelitian telah membuktikan bahwa kayu manis dapat membantu pengobatan jantung dan juga menurunkan tekanan darah tingi. Anda dapat mengkonsumsi kayu manis secara teratur selama 12 minggu untuk merasakan khasiatnya.

5. Jahe

Jahe menjadi sebuah herbal yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa jahe bermanfaat bagi Kesehatan jantung, kolesterol dan juga mengontrol tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 4.000 orang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi jahe punya risiko paling rendah terkena tekanan darah tinggi.