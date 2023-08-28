Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Sarapan yang Cocok untuk Pejuang Diet, Salah Satunya Telur

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |03:11 WIB
7 Sarapan yang Cocok untuk Pejuang Diet, Salah Satunya Telur
Sarapan telur. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT sedang berusaha diet untuk menurunkan berat badan maka harus sarapan dengan berbagai bahan makanan yang rendah kalori namun penuh gizi. Sarapan sangat penting karena membuat kenyang sampai waktu makan siang untuk meminimalkan ngemil.

Oleh karena itu jangan abaikan pentingnya sarapan. Walau sedang diet sarapan itu wajib, agar asam lambung tidak naik dan tubuh tetap sehat.

Berikut sarapan yang bisa dikonsumsi saat diet dikutip dari Healthline,

 jamur

1. Jamur

Salah satu bahan sarapan sehat untuk diet adalah jamur. Jamur memiliki kalori yang rendah, selain itu juga mengandung banyak serat, vitamin, dan zat lain yang dibutuhkan tubuh. Anda bisa sarapan dengan omelet jamur, sup jamur, juga roti isi jamur. Selain lezat dan sehat juga bikin lumayan kenyang.

2. Telur

Telur merupakan salah satu yang kaya akan protein dan banyak vitamin penting. Berkat kandungan protein di dalamnya, telur dapat mengurangi nafsu makan dan memberikan dorongan untuk mengenyangkan.

3. Yoghurt

Bahan ini biasanya dicampur ke dalam beberapa menu untuk menambah rasa. Secara khusus, yoghurt memberikan sebagian besar protein dalam setiap porsi dan menjadikannya makanan sarapan penurun berat badan yang ideal.

4. Smoothie

Smoothie merupakan salah satu menu sarapan yang cepat dibuat. Orang-orang sering mengonsumsi ini sebagai sarapan yang nyaman di perut. Membuat smoothie dengan sayuran dn buah-buahan rendah kalori dapat meningkatkan asupan serat.

5. Oatmeal

Oatmeal merupakan pilihan sarapan yang rendah kalori namun tinggi serat. Secara khusus, oat adalah sumber betaglukan yang sangat baik serta terbukti dapat memengaruhi segala hal mulai dari fungsi kekebalan hingga kesehatan jantung.

