Mengenal Kanker Serviks, Penyakit yang Disebabkan Infeksi Human Papilloma Virus

MENGENAL kanker serviks atau kanker leher rahim. Penyakit ini menempati urutan kedua dari 10 kanker terbanyak yang diidap wanita. Salah satu penyebab utama kanker serviks adalah infeksi Human Papilloma Virus (HPV).

Infeksi HPV menyebabkan sekitar 70 persen kanker serviks. Sementara 80 persen orang aktif berhubungan seks mengalami infeksi (HPV).

Mirisnya pada stadium awal, penyakit ini tidak disertai oleh gejala apapun. Dikutip dari buku Yayasan Kanker Indonesia, Senin (28/8/2023), yuk kenali kanker serviks.

Cara Deteksi Dini Kanker Serviks

Adapun beberapa cara deteksi dini meliputi:

Mendeteksi adanya sel-sel abnormal

Disarankan pada wanita yang aktif berhubungan seksual

Usia 25-49 tahun, setiap tiga tahun sekali

Pencegahan Kanker Serviks

Pencegahan vaksin dengan HPV: