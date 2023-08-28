Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Cara Efektif Hilangkan Rasa Pahit Pada Lidah Usai Sakit

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |21:00 WIB
3 Cara Efektif Hilangkan Rasa Pahit Pada Lidah Usai Sakit
Cara hilangkan rasa pahit pada lidah usai sakit. (Foto: Freepik.com)
RASA pahit pada lidah usai sakit kerap membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Hal ini terjadi lantaran tubuh berjuang melawan sel-sel berbahaya yang memengaruhi indera pengecap.

Hal ini membuat setiap makanan yang dikonsumsi terasa sedikit lebih pahit dari biasanya. Kondisi ini pula terkadang membuat seseorang tidak memiliki selera makan sama sekali.

Namun tidak perlu khawatir, beberapa cara yang dapat membantu menghilangkan rasa pahit pada lidah setelah jatuh sakit. Merangkun dari halaman resmi pulse.ng, Senin (28/08/2023) berikut ulasannya.

Lidah

1. Konsumsi makanan yang kaya akan seng

Untuk menyembuhkan lidah terasa pahit, cobalah menambahkan menu makanan yang kaya akan seng seperti: bayam, okra, tiram, oatmeal dan brokoli. Sebab makanan ini mengandung neuropeptida yang membantu seseorang untuk merangsang konsumsi makanan. Alhasil indera perasa akan menjadi lebih baik.

2. Memakan buah-buah yang cukup

Makan buah secara teratur dapat membantu sistem kekebalan tubuh dan juga membantu memperbaiki indera pengecap setelah sakit. Tidak heran jika dokter menyarankan untuk memakan banyak buah-buahan selama dan setelah jatuh sakit. Seperti pisang, lemon, strawberry, alpukat, jeruk, pear dan jambu.

