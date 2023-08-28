Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Cara Alami Turunkan Hipertensi, Pastikan Jauhi Alkohol dan Sodium

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |02:03 WIB
6 Cara Alami Turunkan Hipertensi, Pastikan Jauhi Alkohol dan Sodium
Cara turunkan hipertensi secara alami. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEKANAN darah tinggi atau dikenal dengan hipertensi adalah menjadi salah satu penyakit yang kerap dialami oleh masyarakat. Jika didiamkan, penyakit ini berisiko tinggi menyebabkan kematian.

Hipertensi terjadi saat tekanan darah sistolik sistolik seseorang melebihi 130 mmHg dan tekanan diastolik 80 mmHg secara kosisten. Jika tak terkendali maka hipertensi dapat merusakan pembuluh darah, jantung dan ginjal.

Akibat hal ini penderita tekanan darah tinggi harus menjaga pola makanan dan kesehatanya. Dilansir dari halaman resmi harvard.edu, Selasa (29/08/2023) berikut enam Cara alami untuk turunkan tekanan darah.

1. Berhenti Konsumsi Minuman Berakohol

Minum alkohol dengan jumlah banyak sampai melebihi kapasitas dapat meningkatkan tekanan darah. Menurut penelitian bahwa orang yang mengonsumsi alkohol hendaknya tidak meminum lebih dari dua botol per hari. Sebab dalam satu botol minuman terdapat 12 ons bir, 1,5 ons alkohol suling dan lima ons anggur.

2. Menghidari Makanan Mengandung Sodium

Menurut dr.LeWine orang yang memiliki tekanan darah tinggi terkadang mengalami peningkatan yang signifikan dengan menghindari sodium. Maka dari itu sebagai penderita penyakit tekanan darah tinggi untuk tidak mengonsumsi makanan olahan yang mengandung banyak sodium.

Tekanan darah

Beberapa diantaranya seperti makanan malam, daging beku, makanan instant, keripik asin, camilan dalam bentuk kemasan dan sayuran berkaleng lainya.

3. Melakukan Pola Diet

Sebagian ahli mengatakan bahwa mengatur pola makan diet dapat menurunkan tekanan darah tetapi penelitian baru – baru ini menemukan bahwa pola makan diet DASH dapat menyebabkan dampak yang signifikan. Diet Dash dapat mencegah 15 ribu kasus serangan jantung dan stroke tahunan pada pria dengan riwayat tekanan darah tinggi.

Maka dari itu pola makan diet Dash menekankan untuk mengosumsi sayuran, biji-bijian, protein rendah lemak dan membatasi daging merah agar tidak terjadi peningkatan tekanan darah.

4. Mengurangi Stres

Seorang yang mengalami stres dapat menyebabkan peradangan kronis yang merusak dinding arteri sehingga menjadi kurang elastis. Selain itu stres yang berkepanjangan dapat memicu kelenjar andrenal untuk mengeluarkan hormon pada peningkatan tekanan darah.

Oleh sebab itu pengidap tekanan darah tinggi dan stres cobalah untuk menyisihkan waktu untuk berolahraga dan cukup tidur agar bisa meluapkan isi hati dan pikiran agar tidak terkena stress dan naikya tekanan darah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement