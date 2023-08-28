Ingin Miliki Perut Sixpack Tanpa Harus Olahraga? Begini Caranya

Cara mendapatkan perut sixpack tanpa harus berolahraga. (Foto: Freepik.com)

MEMILIKI perut sixpack merupakan keinginan semua orang. Otot yang terbentuk di perut mengisyaratkan pola hidup sehat.

Tapi, tahukah Anda kalau di zaman canggih seperti sekarang seseorang bisa memiliki perut sixpack tanpa harus berolahraga? Ya, perawatan di klinik ternyata memungkinkan seseorang punya perut sixpack.

Salah satu terapi yang dilakukan untuk membentuk perut kotak-kotak adalah dengan menggunakan alat bernama Evolve X. Lantas, seperti apa cara kerjanya dan apakah aman?

Diterangkan Dokter Spesialis Bedah Plastik dr Pier Paolo Rovatti, Evolve X bekerja pada tiga tempat sekaligus dalam satu kali treatment. Pertama dengan membangun dan mengangkat otot, mengencangkan kulit, dan menghancurkan lemak berlebih di tubuh.

"Treatment dengan Evolve X menggunakan teknologi Controlled Muscle Activation (CMA) yang dipatenkan dan menghasilkan kontraksi otot sebanyak 288.000 kali dalam 30 menit," tutur dr Pier saat ditemui di acara Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia 2023 di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dokter Pier mengatakan, kemampuan itu dapat menghasilkan otot tubuh dan salah satunya adalah perut sixpack. Tak hanya di perut, treatment ini juga bisa diterapkan di bokong, membentuk pinggang, hingga mengecilkan lengan.

Apa yang terjadi ketika alat ini dipakai ke perut untuk membentuk sixpack?

Diterangkan dr Pier, kombinasi antara CMA degan energi radio frekuensi pada alat tersebut menstimulasi peluruhan lemak di area perut sekaligus ditargetkan untuk pembentukan otot di permukaan.