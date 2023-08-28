Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ingin Miliki Perut Sixpack Tanpa Harus Olahraga? Begini Caranya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |01:05 WIB
Ingin Miliki Perut Sixpack Tanpa Harus Olahraga? Begini Caranya
Cara mendapatkan perut sixpack tanpa harus berolahraga. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI perut sixpack merupakan keinginan semua orang. Otot yang terbentuk di perut mengisyaratkan pola hidup sehat.

Tapi, tahukah Anda kalau di zaman canggih seperti sekarang seseorang bisa memiliki perut sixpack tanpa harus berolahraga? Ya, perawatan di klinik ternyata memungkinkan seseorang punya perut sixpack.

Salah satu terapi yang dilakukan untuk membentuk perut kotak-kotak adalah dengan menggunakan alat bernama Evolve X. Lantas, seperti apa cara kerjanya dan apakah aman?

Diterangkan Dokter Spesialis Bedah Plastik dr Pier Paolo Rovatti, Evolve X bekerja pada tiga tempat sekaligus dalam satu kali treatment. Pertama dengan membangun dan mengangkat otot, mengencangkan kulit, dan menghancurkan lemak berlebih di tubuh.

Olahraga

"Treatment dengan Evolve X menggunakan teknologi Controlled Muscle Activation (CMA) yang dipatenkan dan menghasilkan kontraksi otot sebanyak 288.000 kali dalam 30 menit," tutur dr Pier saat ditemui di acara Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia 2023 di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dokter Pier mengatakan, kemampuan itu dapat menghasilkan otot tubuh dan salah satunya adalah perut sixpack. Tak hanya di perut, treatment ini juga bisa diterapkan di bokong, membentuk pinggang, hingga mengecilkan lengan.

Apa yang terjadi ketika alat ini dipakai ke perut untuk membentuk sixpack?

Diterangkan dr Pier, kombinasi antara CMA degan energi radio frekuensi pada alat tersebut menstimulasi peluruhan lemak di area perut sekaligus ditargetkan untuk pembentukan otot di permukaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement