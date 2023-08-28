Malaysia Konfirmasi 2 Kasus Cacar Monyet, Salah Satunya Berasal dari Transmisi Lokal

PEMERINTAH Malaysia telah menemukan dua kasus cacar monyet pada warganya. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan, Datuk dr Muhammad Radzi Abu Hasan.

Diketahui, pada 26 Juli, ada seorang pria asing telah tinggal dan bekerja di Malaysia sejak April 2022. Hingga akhirnya pria tersebut melakukan perjalanan ke luar negeri, dan melaporkan kasus cacar monyet pada tanggal 6 Juli 2023. Dia lalu memutuskan kembali ke Malaysia pada 10 Juli.

“Pria itu mulai menunjukkan indikasi gejala pada tanggal 19 Juli dan akhirnya muncul lepuhan pada 23 Juli. Sehingga pria itu dinyatakan harus diisolasi, namun pada tanggal 10 Agustus pria itu dilepaskan setelah dinyatakan pulih tanpa ada komplikasi,” kata dr Muhammad Radzi, dikutip dalam laman The Star, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, pada kasus kedua terjadi pada pria lokal Malaysia yang mengalami gejala signifikan. Saat dilakukan karantina dirinya mengaku memiliki riwayat kontak dekat dengan pasien.

Terkait pemberitaan itu, dr Muhammad Radzi akhirnya meminta pria lokal tersebut menjalani karantina terlebih dahulu pada 27 Juli 2023. Pria itu terkonfirmasi positif cacar monyet pada 29 Juli 2023.

Meskipun saat ini pria itu dalam keadaan sehat dan masih diisolasi, akan tetapi pemantauan tetap dilakukan.