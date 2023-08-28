Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Malaysia Konfirmasi 2 Kasus Cacar Monyet, Salah Satunya Berasal dari Transmisi Lokal

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:00 WIB
Malaysia Konfirmasi 2 Kasus Cacar Monyet, Salah Satunya Berasal dari Transmisi Lokal
Malaysia konfirmasi 2 kasus cacar monyet. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEMERINTAH Malaysia telah menemukan dua kasus cacar monyet pada warganya. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan, Datuk dr Muhammad Radzi Abu Hasan.

Diketahui, pada 26 Juli, ada seorang pria asing telah tinggal dan bekerja di Malaysia sejak April 2022. Hingga akhirnya pria tersebut melakukan perjalanan ke luar negeri, dan melaporkan kasus cacar monyet pada tanggal 6 Juli 2023. Dia lalu memutuskan kembali ke Malaysia pada 10 Juli.

Cacar Monyet

“Pria itu mulai menunjukkan indikasi gejala pada tanggal 19 Juli dan akhirnya muncul lepuhan pada 23 Juli. Sehingga pria itu dinyatakan harus diisolasi, namun pada tanggal 10 Agustus pria itu dilepaskan setelah dinyatakan pulih tanpa ada komplikasi,” kata dr Muhammad Radzi, dikutip dalam laman The Star, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, pada kasus kedua terjadi pada pria lokal Malaysia yang mengalami gejala signifikan. Saat dilakukan karantina dirinya mengaku memiliki riwayat kontak dekat dengan pasien.

Terkait pemberitaan itu, dr Muhammad Radzi akhirnya meminta pria lokal tersebut menjalani karantina terlebih dahulu pada 27 Juli 2023. Pria itu terkonfirmasi positif cacar monyet pada 29 Juli 2023.

Meskipun saat ini pria itu dalam keadaan sehat dan masih diisolasi, akan tetapi pemantauan tetap dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement