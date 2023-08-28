Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menu Diet Tiffany Plate Viral di Indonesia, Efektif Turunkan Berat Badan?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:13 WIB
Menu Diet Tiffany Plate Viral di Indonesia, Efektif Turunkan Berat Badan?
Menu diet Tiffany Plate efektif untuk turunkan berat badan? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini pola diet bernama Tiffany’s Plate tengah viral di sosial media TikTok. Diet ini dipopulerkan oleh TikTokers bernama Tiffany Magee yang kerap memakan aneka macam sayuran di sebuah piring dan diberi nama Tiffany Plate.

Dalam beberapa videonya, Tiffany selalu lahap memakan sejumlah jenis sayuran mentah yang dipadukan dengan berbagai macam saus. Videonya yang kerap muncul di For Your Page TikTok pun kini jadi salah satu tren di Indonesia.

Lantas, apa itu Tiffany’s Plate yang tengah digandrungi para warga TikTok?

Tiffany Magee sendiri merupakan seorang kreator yang kerap membagikan pola dietnya ke publik. Salah satunya yang viral adalah Tiffany’s Plate ini. Tiffany sendiri mengaku berhasil menurunkan berat badannya lewat diet ini hingga 30 kilogram.

Diet

Hal ini bermula dari salah satu videonya viral saat dia memakan menu makan siang yang diberi nama Tiffany’s Plate. Dalam piring itu, berisikan macam-macam sayuran seperti kembang kol, wortel, batang seledri, dan asparagus. Ada pula sosis dan juga buah naga di atas piring tersebut.

Dengan lahap, Tiffany pun memakan santapan siangnya itu dengan saus mustard dan keju cottage. Dia mencocol satu per satu sayuran segarnya ke saus mustard dan keju tersebut. Alhasil, pola diet Tiffany’s Plate atau mengonsumsi sayur-sayuran dengan mustard dan keju cottage ini pun viral dan diikuti para warganet termasuk di Indonesia. Salah satunya TikTokers bernama Shasa Zania.

Shasa juga mencoba Tiffany’s Plate ini sebagai salah satu menu dietnya. Menurut Shasa, rasa Tiffany Plate tidaklah buruk dan tetap bisa dinikmati.

“Menurut aku rasanya enak dan enjoyable,” kata Shasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement