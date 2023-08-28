Menu Diet Tiffany Plate Viral di Indonesia, Efektif Turunkan Berat Badan?

BELUM lama ini pola diet bernama Tiffany’s Plate tengah viral di sosial media TikTok. Diet ini dipopulerkan oleh TikTokers bernama Tiffany Magee yang kerap memakan aneka macam sayuran di sebuah piring dan diberi nama Tiffany Plate.

Dalam beberapa videonya, Tiffany selalu lahap memakan sejumlah jenis sayuran mentah yang dipadukan dengan berbagai macam saus. Videonya yang kerap muncul di For Your Page TikTok pun kini jadi salah satu tren di Indonesia.

Lantas, apa itu Tiffany’s Plate yang tengah digandrungi para warga TikTok?

Tiffany Magee sendiri merupakan seorang kreator yang kerap membagikan pola dietnya ke publik. Salah satunya yang viral adalah Tiffany’s Plate ini. Tiffany sendiri mengaku berhasil menurunkan berat badannya lewat diet ini hingga 30 kilogram.

Hal ini bermula dari salah satu videonya viral saat dia memakan menu makan siang yang diberi nama Tiffany’s Plate. Dalam piring itu, berisikan macam-macam sayuran seperti kembang kol, wortel, batang seledri, dan asparagus. Ada pula sosis dan juga buah naga di atas piring tersebut.

Dengan lahap, Tiffany pun memakan santapan siangnya itu dengan saus mustard dan keju cottage. Dia mencocol satu per satu sayuran segarnya ke saus mustard dan keju tersebut. Alhasil, pola diet Tiffany’s Plate atau mengonsumsi sayur-sayuran dengan mustard dan keju cottage ini pun viral dan diikuti para warganet termasuk di Indonesia. Salah satunya TikTokers bernama Shasa Zania.

Shasa juga mencoba Tiffany’s Plate ini sebagai salah satu menu dietnya. Menurut Shasa, rasa Tiffany Plate tidaklah buruk dan tetap bisa dinikmati.

“Menurut aku rasanya enak dan enjoyable,” kata Shasa.