Polusi Udara Parah, Kemenkes Minta Anak-Anak Pakai Masker saat di Luar

MELAKUKAN aktivitas di luar ruangan di tengah polusi udara ternyata berdampak buruk pada kesehatan, terutama anak-anak. Apalagi mereka masuk dalam kategori rentan yang bila terlalu banyak terpapar polusi akan mempengaruhi kesehatannya.

Ketua Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp. P(K), FISR, FAPSR meminta kepada masyarakat khususnya para orang tua yang mengajak buah hatinya melakukan aktivitas outdoor sebaiknya tetap memakai masker dan perhatikan kualitas udara di daerah tersebut.

"Semua orang tua harus memastikan ketika membawa anaknya keluar beraktivitas dan kualitas udara di tempat yang didatangi kualitas tidak sehat kelompok sensitif, maka harus pakai masker," ujarnya dalam media briefing Kemenkes.

Tak hanya itu orang tua juga harus perhatikan mengenai ukuran masker yang digunakan oleh anak-anak. Anak-anak harus memakai masker sesuai usianya.

"Kalau masker dewasa dipakai ke anak kecil jadi nggak efektif, tidak rapat di mukanya. Pilihan maskernya masker bedah atau masker kain yang diselipkan filter PM2,5 itu paling disarankan, tidak terlalu mahal, bisa dicari, dibeli dan dipakai," jelasnya.