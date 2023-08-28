Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Parah, Kemenkes Minta Anak-Anak Pakai Masker saat di Luar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |21:18 WIB
Polusi Udara Parah, Kemenkes Minta Anak-Anak Pakai Masker saat di Luar
Polusi udara (Foto: Freepik)
A
A
A

MELAKUKAN aktivitas di luar ruangan di tengah polusi udara ternyata berdampak buruk pada kesehatan, terutama anak-anak. Apalagi mereka masuk dalam kategori rentan yang bila terlalu banyak terpapar polusi akan mempengaruhi kesehatannya.

Ketua Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp. P(K), FISR, FAPSR meminta kepada masyarakat khususnya para orang tua yang mengajak buah hatinya melakukan aktivitas outdoor sebaiknya tetap memakai masker dan perhatikan kualitas udara di daerah tersebut.

 pakai masker

"Semua orang tua harus memastikan ketika membawa anaknya keluar beraktivitas dan kualitas udara di tempat yang didatangi kualitas tidak sehat kelompok sensitif, maka harus pakai masker," ujarnya dalam media briefing Kemenkes.

Tak hanya itu orang tua juga harus perhatikan mengenai ukuran masker yang digunakan oleh anak-anak. Anak-anak harus memakai masker sesuai usianya.

 BACA JUGA:

"Kalau masker dewasa dipakai ke anak kecil jadi nggak efektif, tidak rapat di mukanya. Pilihan maskernya masker bedah atau masker kain yang diselipkan filter PM2,5 itu paling disarankan, tidak terlalu mahal, bisa dicari, dibeli dan dipakai," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935//viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179784//menkes-QyAx_large.jpg
Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik, Menkes Ajak Warga Pakai Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/629/3174881//franka_nadiem-ILcN_large.jpg
Franka Makarim : Anak-Anak Selalu Menanyakan Ayahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement