Melihat Keindahan Terumbu Karang Bertuliskan HOPE di Perairan Pulau Bontosua Sulsel

Terumbu karang bertuliskan HOPE di perairan Pulau Bontosua, Sulawesi Selatan. (Foto: Mars Indonesia)

TERUMBU karang yang dirangkai menjadi tulisan 'Hope' menambah keindahan perairan Salisi' Besar yang terletak di Pulau Bontosua, Desa Mattiorobone Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Ini adalah hasil restorasi terumbu karang yang diinisiasi oleh PT Mars Indonesia dan SHEBA yang dimulai pada 2019. Kini, program tersebut sudah berkembang pesat.

Sejauh ini, dikatakan bahwa pertumbuhan karang meningkat dari 2 persen menjadi 70 persen yang turut memengaruhi peningkatan populasi ikan hingga 260 persen. Ragam spesies ikan pun bertambah sebesar 64 persen.

BACA JUGA:

Ada alasan mengapa restorasi terumbu karang ini dibentuk menjadi tulisan 'HOPE'. Pemilihan nama itu sesuai dengan arti dalam bahasa Indonesia, yakni harapan dalam hal positif untuk estetika dan biota laut.

Terumbu karang di perairan Pulau Bontosua (Mars Indonesia)

"Maksudnya itu harapan untuk generasi yang akan datang, harapan untuk ikan, harapan untuk kecantikan atau keindahan lautan," ujar Dr. Susan Wan, General Manager, Mars Petcare Indonesia.

BACA JUGA:

Okezone berkesempatan menjajal langsung perairan lokasi Hope Reef berada pada Jumat, 25 Agustus 2023. Kami tiba di Dermaga Marina pukul 06.20 WITA bersama dengan tim Mars Incorporation.

Kami berlayar menggunakan speed boat dan menuju Pulau Bontosua yang memakan waktu sekira 1 jam. Setelah berkeliling di perkampungan, kami kembali menuju ke lokasi Hope Reef.