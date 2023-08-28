Pemandian Air Panas Way Belerang Kalianda Lampung, Wisata Relaksasi dengan Pemandangan Asri

LAMPUNG memiliki sederet pesonanya yang harus Anda kunjungi, mulai dari pantai, hutan mangrove, hingga pemandian air panas Way Belerang Kalianda. Objek wisata ini cocok buat relaksasi. Lokasinya di Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Dikutip dari channel YouTube Kuriniaonen Travelling, pemandian air panas Way Belerang Kalianda banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Lampung terutama saat akhir pekan atau hari libur.

Begitu memasuki area pemandian air panas ini, aroma belerang terasa menyengat. Meski demikian, belerang cukup baik lho untuk kesehatan kulit.

Belerang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit, seperti gatal-gatal. Di sisi lain, juga bisa memberikan rasa relaksasi pada tubuh saat berendam dengan air panas dari belerang yang berasal dari gunung api.

Maka wisatawan yang datang ke sini selain untuk menghilangkan penyakit kulit, juga sebagai relaksasi tubuh.

Di dalam pemandian air panas ini terdapat kolam renang yang luas, dan juga besar. Air di sini akan mengeluarkan kepulan asap, tanda bahwa di dalamnya cukup panas.

Selain itu, keindahan alamnya juga sangat menarik untuk dikunjungi. Sesuai namanya ‘Way Belerang’, air hangat di sini berbau belerang karena sumbernya dari pegunungan.