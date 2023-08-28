Cantiknya Masjid 99 Kubah, Ikon Wisata Religi Terbaru di Makassar

Masjid 99 Kubah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: Okezone.com/Lintang Tribuana)

MASJID 99 Kubah menjadi ikon wisata religi terbaru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini diresmikan pada Minggu, 20 Agustus 2023 oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Keberadaan Masjid 99 Kubah yang berlokasi di Central Point of Indonesia (CPI) Tanjung Bunga ini menarik perhatian. Arsitektur masjid ini didesain oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan arsitek ulung.

Kubahnya berjumlah 99 yang masing-masing tertulis 99 Asmaul Husna atau nama-nama yang menggambarkan keindahan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.

Okezone berkesempatan mengunjungi masjid ini secara langsung pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dengan bangunan yang megah, keberadaan masjid ini mudah terlihat dari tempat-tempat di sekitarnya.

Bentuk kubah-kubah yang tersusun dari kejauhan seolah mampu membuat mata setiap pendatang ke Makassar langsung tertuju ke bangunan tersebut.

Saat masuk ke bagian dalamnya, pengunjung langsung disajikan pemandangan ornamen dengan kombinasi warna menarik yang memanjakan mata.

Bagian dalam Masjid 99 Kubah (Okezone.com/Lintang)

Keunikan ini yang menarik minat banyak orang untuk mengunjungi masjid tersebut. Salah satunya adalah Sofia Putri Sholihatuzzahra, pengunjung yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

Ia bersama rombongannya datang ke Makassar untuk suatu kegiatan. Mereka memilih Masjid 99 Kubah untuk dikunjungi sekaligus mengabadikan momen di sana.

"Desainnya eyecatching terus menarik," kata Sofia kepada Okezone.

"Masjid 99 Kubah kan udah terkenal. Kayaknya rugi mengunjungi Makassar tapi enggak berkunjung ke sini," sambungnya.