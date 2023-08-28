Delegasi KTT ASEAN 2023 Akan Kunjungi Destinasi Wisata di Jakarta, Bogor hingga Bali

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa delegasi negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023, akan turut mengunjungi beberapa destinasi wisata di Indonesia.

Selain Bali, ternyata beberapa tempat wisata di Jakarta akan dikunjungi pada delegasi. Salah satunya Pulau Seribu, yang terkenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis.

“Hampir semuanya mau extend ke Bali. Tapi di Jakarta kita juga sudah menawarkan dan sudah banyak yang bertanya mengenai Pulau Seribu. Karena ini agak sedikit eksotis, wah di Jakarta ternyata ada Pulau Seribu,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, (28/8/2023).

Selain itu, para delegasi rencananya juga akan diajak ke beberapa destinasi favorit di Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari Kota Tua, Kebun Binatang, Ancol, Taman Mini, hingga Puncak, Bogor.

“Juga banyak yang melihat yang klasik tentu yaitu Kebun Binatang, Ancol, Taman Mini, dan beberapa destinasi lain seperti Puncak misalnya,” tuturnya.

“Kami juga menawarkan destinasi desa-desa wisata. Tentunya juga kita mengarahkan kepada sentra-sentra para ekonomi kreatif. Kita harapkan selagi kita bersolek, ini kita bisa kita tingkatkan,” lanjutnya.

Bahkan, Sandiaga menyebut, para delegasi dari beberapa negara yang hadir rencananya akan berkunjung ke Autograph Tower, yang berlokasi di Kompleks Thamrin Nine yang berada di Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Autograp Tower yang rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat ini dinobatkan sebagao gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia, sekaligus di bagian selatan Khatulistiwa, yakni dengan tinggi mencapai 382,9 meter, dengan total 75 lantai.

“Juga ada gedung tertinggi di bagian selatan khatulistiwa, itu ada di Jakarta, itu gedungnya namanya Thamrin Nine, yang bulan depan akan diresmikan. Jadi setelah KTT Asean nanti mereka ke sana, ini juga banyak ditanya,” paparnya.

“Ini gedung tertinggi loh. Kalau Burj Khalifa kan yang tertinggi di dunia, tapi di khatulistiwa bagian selatan gedung tertingginya itu ada di Jakarta. Itu yang akan kita promosikan dikunjungi,” sambungnya.