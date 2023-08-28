Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Kunjungan Wisatawan Malah Meningkat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa polusi udara yang memburuk di Jakarta tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat wisata di Ibu Kota.

Meski belum ada data secara pasti, Sandiaga Uno menyebutkan bahwa justru jumlah kunjungan ke beberapa tempat wisata andalan di Jakarta belakangan semakin meningkat. Mulai dari Taman Impian Jaya Ancol hingga Taman Mini Indonesia Ini (TMII).

“Belum ada data-datanya, tapi dari 3 destinasi paling terfavorit seperti Ancol, dan TMII belum ada penurunan, justru malah meningkat. Dan saya berharap bahwa kita all out untuk mengatasi permasalahan polusi kita,” ujar Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Senin, (28/8/2023).

Sandiaga lantas meminta masyarakat khususnya para wisatawan agar tidak terus berlarut-larut dengan masalah polusi udara. Pasalnya, hal ini menurutnya bisa berdampak langsung terhadap citra dan reputasi wisata di Indonesia.

“Jangan sampai ini berlarut-larut, dan jangan sampai ini memberikan citra dan reputasi buruk terhadap Indonesia yang akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara,” ungkapnya.

Meski begitu, Sandiaga lantas mengajak masyarakat dan para wisatawan agar ikut berpartisipasi dalam menekan polusi di Jakarta. Salah satunya, dengan memanfaatkan transportasi umum, misalnya LRT yang baru-baru ini diresmikan.