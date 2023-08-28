5 Fakta Unik Kali Biru, Surga Tersembunyi di Raja Ampat

Kali Biru di Warsambin, Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Instagram @ayodolan)

KALI Biru di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya punya keindahan luar biasa. Kali Biru terkenal dengan warna airnya yang jernih biru dan sebening kaca.

Dalam bahasa setempat Kali Biru dikenal sebagai Waiyal. Wai arinya air, sedangkan yal artinya tahu apa yang terjadi besok. Menurut cerita, konon dulu Kali Biru sering jadi tempat pemandian bagi prajurit yang mau terjun ke medan perang.

Nah, bagi yang penasaran dengan surga tersembunyi di Papua ini, berikut beberapa fakta menarik tentang Kali Biru.

1. Asal-usul nama Kali Biru

Penduduk lainnya menamai Kalibiru dengan Warabiar. Dalam bahasa Papua, Warabiar artinya “jernih”.

Kali Biru di Raja Ampat

2. Suhu air yang dingin nan menyegarkan

Kedalaman sungai Kali Biru sendiri yakni diperkirakan sekitar 5 meter lebih, sementara di beberapa bagian sungai kedalamannya mencapai 2-3 meter. Arus sungai terbilang tenang.

Kali Biru memiliki keistimewaan pada suhu airnya. Walaupun terpapar sinar matahari, suhu air sungai sekitar 10-20 derajat Celcius. Buktinya?

Saat dimasukkan ke dalam botol, niscaya air sungai ini berembun seperti baru diambil dari lemari pendingin.

Kali Biru di Raja Ampat

Air ini juga bisa langsung diminum sebab berasal dari sumber mata air pegunungan.

Tapi beda cerita suhu di bagian muara sungai. Suhu air di sana terbagi dua, ada yang sedingin es dan air hangat.

Ditilik secara ilmiah, hal itu bisa terjadi akibat sebagian sungai terpapar sinar matahari, sementara separuhnya lagi tertutupi pepohonan yang lebat.