Punya Halaman Luas, Next Hotel Terbuka bagi Berbagai Komunitas

NEXT Hotel terus berupaya memberi manfaat bagi masyarakat di Yogyakarta. Selain beragam kegiatan sosial, Next Hotel juga menggandeng berbagai komunitas untuk saling berbagi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat kota yang penuh dengan nilai kebudayaan dan kearifan lokal ini.

General Manager Next Hotel, Albert Yonas Kusuma berujar bahwa Next Hotel dan Aha Cafe memiliki halaman yang luas dengan berbagai fasilitas, sehingga bisa digunakan bagi siapa saja dan dari komunitas mana saja untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Next Hotel dan Aha Cafe juga memiliki berbagai peralatan olahraga, serta memiliki ruang untuk olah raga yang cukup luas. Hal ini memungkinkan bagi berbagai komunitas masyarakat, untuk melakukan kegiatan dan mempererat komunitas itu sendiri.

"Ya kami terbuka bagi komunitas apapun yang dapat kami rangkul," terangnya.

Oleh karenanya lanjut Albert, Next Hotel yang dikembangkan MNC Land selalu membuat kegiatan atau workshop-workshop yang menarik, dan yang dapat bermanfaat bagi komunitas.

Sehingga bukan sekadar asal kumpul tetapi di dalam pertemuan tersebut, bisa berbagi satu sama lain mengenai berbagai hal yang memiliki manfaat positif untuk masyarakat.

Salah satunya, dengan menggelar pertemuan komunitas pencinta anjing bersama pelatih anjing. Dari pertemuan bersama itu, bisa berkembang membentuk hubungan yang lebih erat lagi antar pemilik anjing.