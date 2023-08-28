Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Terakhir! Buruan Kejar Diskon Liburan s.d Rp250 Ribu, Simak Caranya

Wilda Fajriah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:19 WIB
Hari Terakhir! Buruan Kejar Diskon Liburan s.d Rp250 Ribu, Simak Caranya
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

BUAT yang lagi cari promo liburan, selamat! Soalnya pas banget nih ada Promo Magic Sale dari Mister Aladin dengan diskon hingga Rp250.000 yang berlaku kalau bayar pakai kartu kredit digibank.

Diskon liburan ini berlaku sampai hari ini saja lho! Jadi tentukan liburan Anda sekarang dan segera lakukan transaksi di Mister Aladin. Jangan sampai Anda menyesal karena kehabisan kuota!

Promonya berlaku untuk pemesanan hotel dan juga tiket pesawat di Mister Aladin. Menariknya, Anda bisa bebas pilih hotel plus periode menginap, serta bebas pilih rute penerbangan dan periode terbang.

Wah, menarik banget kan! Makanya, ajak keluarga, sahabat, atau tetangga Anda buat liburan bareng.

Percaya deh, liburan bareng-bareng itu dijamin lebih seru dan berkesan karena Anda bisa melakukan berbagai aktivitas secara bersama-sama.

Selain itu, liburan bareng-bareng juga dapat meningkatkan suasana hati, yang berujung pada kesehatan mental Anda. Juga yang terpenting, Anda tetap bisa menjalin silaturahmi bersama mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
