Puluhan Pemilik Anjing Ngumpul di Halaman Parkir The Next Hotel Yogyakarta, Ada Apa?

PULUHAN pemilik anjing berikut hewan peliharaannya berkumpul di halaman Next Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisutjipto, DIY, Minggu, 27 Agustus 2023 kemarin. Kedatangan mereka dalam rangka mengikuti kegiatan Next Pet Garden yang rutin digelar.

Pakar kesehatan hewan, dr Rara Pramesti menjelaskan, saat ini jumlah komunitas pencinta anjing semakin banyak. Karena jumlah pemilik anjing sekarang sangat banyak.

Saat ini sudah banyak pemilik hewan yang juga sayang banget sama hewannya. Tak hanya sekadar hewan peliharaan namun juga hewan yang bisa disayangi seperti anak sendiri.

"Makanya mereka juga istilahnya membuat kegiatan-kegiatan yang juga seru gitu untuk si anjing yang mereka punya makanya acara-acara seperti ini," ucap dr Rara.

Kegiatan Next Pet Garden di hotel bintang tiga yang dikembangkan MNC Land ini juga sebagai salah satu bentuk pemilik anjing untuk bersosialisasi.

Di samping juga sebagai aktivitas anjingnya mereka. Kemudian juga untuk sarana berkenalan sesama hewan atau mungkin nanti bisa kawin.

Terlebih saat ini cukup banyak ras yang dimiliki oleh pecinta anjing di Jogja. Namun dia mengakui jika ras yang paling banyak disukai adalah jenis Pudel yang memiliki tubuh lebih kecil sehingga lebih mudah untuk memeliharanya. Meskipun dia tidak menampik masih banyak yang memelihara Golden.

"Tetapi semua itu tergantung selera," tuturnya.

Karena saat ini jumlah pemilik anjing semakin banyak ia pun berpesan agar mereka tidak sekadar memelihara saja tanpa memperhatikan kesehatan hewan peliharaan mereka. Kesehatan hewan ini sangat penting agar tidak berdampak pemilik anjing itu sendiri.