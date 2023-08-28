Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Pesawat Dilarang Terbang di Atas Taj Mahal

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |00:03 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Pesawat Dilarang Terbang di Atas Taj Mahal
Taj Mahal, bangunan megah sarat sejarah di Kota Agra, India (Foto: Instagram/tajmahal.official)
PELESIRAN dengan moda transportasi udara atau pesawat terbang jadi pilihian favorit traveler. Sebab, pesawat bisa lebih cepat dan praktis ketimbang mode transportasi lainnya.

Hal itu dikarenakan bahwa pesawat bisa melintasi udara dengan bebas hambatan tanpa terkena macet dan membuang waktu.

Namun tahukah Anda bahwa ada berbagai area destinasi yang melarang pesawat untuk terbang melintasinya, salah satunya yaitu area Taj Mahal di Kota Agra, India. Pasti Anda penasaran kenapa peawat dilarang melintas di atas bangunan Taj Mahal?

Harus diakui bahwa dalam dunia penerbangan ada beberapa area atau wilayah yang tidak boleh dilintasi oleh pesawat terbang.

Hal itu rupanya telah membentuk sebuah zona yang disebut no fly zone dalam istilah penerbangan.

Pesawat Melintas Dekat Taj Mahal

(Foto: Times of India)

Sebenarnya tidak ada peraturan khusus international tertulis yang melarang sebuah pesawat melintasi area terlarang tersebut.

Namun pemerintahan India pada tahun 2006 telah menetapkan aturan terkait zona larangan terbang di wilayah tersebut. Lantas apa alasan kuat di baliknya?

Pemerintah setempat meyakini bahwa pesawat yang melintas pastinya akan meninggalkan kotoran dan polusi. Hal itu dianggap akan mengotori material marmer putih yang tersusun dalam bangunan tersebut.

