5 Rekomendasi Jajanan Khas Makassar yang Wajib Dibeli untuk Oleh-Oleh

MAKASSAR merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur. Tentu saja Ibu Kota Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu destinasi liburan favorit masyarakat karena memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Momen jalan-jalan rasanya belum lengkap bila tidak membeli sesuatu sebagai buah tangan untuk orang terdekat.

Semakin spesial jika Anda membawa oleh-oleh yang memang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

BACA JUGA:

Berikut ini Okezone rangkum 5 rekomendasi makanan khas yang wajib Anda beli sebagai oleh-oleh.

1. Baruasa

Kue Baruasa adalah makanan tradisional khas Sulawesi. Biasanya, mudah dijumpai dalam acara-acara sakral masyarakat Bugis.

Baruasa (Youtube Dapur Pink)

Baruasa terbuat dari tepung beras yang disangrai. Kemudian dicampur dengan tepung, gula, dan kelapa sangrai, serta vanila, yang membuat rasanya semakin gurih.

2. Bagea

Kue yang satu ini juga tak boleh kelewatan dibeli ketika mengunjungi Makassar. Bahan baku utamanya dalah tepung sagu.

Tepung sagu lalu dicampur dengan gula merah, kayu manis dan pala. Biasanya dicetak dengan daun enau atau lontar saat dipanggang. Aroma perpaduan rempahnya sangat menggoda.

3. Bannang-bannang

Jajanan yang satu ini terlihat unik karena mirip dengan benang kusut. Masyarakat setempat biasa juga menyebutnya sarang semut.

Sekilas, bentuknya ini mirip seperti Grubi, makanan dari ubi khas Magelang, Jawa Timur. Namun, bannang-bannang diolah dari bahan campuran tepung beras dan gula aren.