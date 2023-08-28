Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Jajanan Khas Makassar yang Wajib Dibeli untuk Oleh-Oleh

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:00 WIB
5 Rekomendasi Jajanan Khas Makassar yang Wajib Dibeli untuk Oleh-Oleh
Bannang-bannang, salah satu oleh-oleh khas Makassar. (Foto: tondoktoraya.com)
A
A
A

MAKASSAR merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur. Tentu saja Ibu Kota Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu destinasi liburan favorit masyarakat karena memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Momen jalan-jalan rasanya belum lengkap bila tidak membeli sesuatu sebagai buah tangan untuk orang terdekat.

Semakin spesial jika Anda membawa oleh-oleh yang memang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

 BACA JUGA:

Berikut ini Okezone rangkum 5 rekomendasi makanan khas yang wajib Anda beli sebagai oleh-oleh.

1. Baruasa

Kue Baruasa adalah makanan tradisional khas Sulawesi. Biasanya, mudah dijumpai dalam acara-acara sakral masyarakat Bugis.

Ilustrasi

Baruasa (Youtube Dapur Pink)

Baruasa terbuat dari tepung beras yang disangrai. Kemudian dicampur dengan tepung, gula, dan kelapa sangrai, serta vanila, yang membuat rasanya semakin gurih.

2. Bagea

Kue yang satu ini juga tak boleh kelewatan dibeli ketika mengunjungi Makassar. Bahan baku utamanya dalah tepung sagu.

Tepung sagu lalu dicampur dengan gula merah, kayu manis dan pala. Biasanya dicetak dengan daun enau atau lontar saat dipanggang. Aroma perpaduan rempahnya sangat menggoda.

Ilustrasi

3. Bannang-bannang

Jajanan yang satu ini terlihat unik karena mirip dengan benang kusut. Masyarakat setempat biasa juga menyebutnya sarang semut.

Sekilas, bentuknya ini mirip seperti Grubi, makanan dari ubi khas Magelang, Jawa Timur. Namun, bannang-bannang diolah dari bahan campuran tepung beras dan gula aren.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/408/2985600/5-tempat-ngabuburit-terbaik-di-makassar-asyik-buat-nongkrong-sambil-berwisata-O8c1m7Qpxw.JPG
5 Tempat Ngabuburit Terbaik di Makassar, Asyik buat Nongkrong Sambil Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/301/2872720/lezatnya-mie-titi-makanan-khas-makassar-yang-mirip-ifumie-rviHXiLAAC.jpg
Lezatnya Mie Titi, Makanan Khas Makassar yang Mirip Ifumie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/408/2872709/melihat-keindahan-terumbu-karang-bertuliskan-hope-di-perairan-pulau-bontosua-sulsel-H2RVVTli3Z.jpg
Melihat Keindahan Terumbu Karang Bertuliskan HOPE di Perairan Pulau Bontosua Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/408/2872629/cantiknya-masjid-99-kubah-ikon-wisata-religi-terbaru-di-makassar-jU7B3sF24y.jpg
Cantiknya Masjid 99 Kubah, Ikon Wisata Religi Terbaru di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/406/2831787/asal-mula-kenapa-makassar-disebut-kota-daeng-berikut-arti-dan-maknanya-JqflS1ArfT.JPG
Asal Mula Kenapa Makassar Disebut Kota Daeng Berikut Arti dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/301/2792378/5-tempat-bukber-seru-di-makassar-cocok-buat-kumpul-keluarga-ufS4iTheJO.jpg
5 Tempat Bukber Seru di Makassar, Cocok Buat Kumpul Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement