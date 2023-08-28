Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sedapnya Pallubasa Makassar, Makin Nikmat Dicampur Telur Mentah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |04:00 WIB
Sedapnya Pallubasa Makassar, Makin Nikmat Dicampur Telur Mentah
Pallubasa Makassar (Foto: Okezone.com/Lintang Tribuana)
BILA Anda mampir ke Makassar, Sulawesi Selatan, coba sempatkan mencicipi salah satu makanan khasnya yakni Pallubasa.Ini adalah masakan dari daging sapi dengan kuah yang gurih.

Okezone berkesempatan mencicipi Pallubasa Serigala di Jalan Serigala Nomor 54, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 26 Agustus 2023.

Ketika berkunjung ke sana, terlihat area restoran sudah dipadati pengunjung. Banyak di antaranya datang bersama keluarga.

Ilustrasi

Pallubasa (Okezone.com/Lintang)

"Selalu ramai di sini. Enggak bisa dihitung (jumlah pengunjung per hari). Tapi paling ramai Sabtu-Minggu" kata Tia, pegawai restoran Pallubasa Serigala.

Meski sangat ramai dan kondisi cuaca agak panas, semua terbayar ketika bisa menikmati Pallubasa. Pelayan restoran cukup cepat ketika menyajikan mangkuk berisi daging yang dipenuhi kuah serta nasi.

Bila berkenan, Anda bisa menambahkan kuning telur ayam kampung untuk dicampurkan dalam mangkuk. Meski demikian, tidak ada bau amis bahkan menambah rasa creamy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
