HOME WOMEN FOOD

6 Kuliner Enak di Jalan Pangeran Antasari Jakarta, Wajib Dicoba Nih

Nadila Qoonita , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |05:32 WIB
6 Kuliner Enak di Jalan Pangeran Antasari Jakarta, Wajib Dicoba Nih
Ilustrasi Kuliner Antasari. (Foto: Freepik)
JALAN Pangeran Antasari di Jakarta dikenal sebagai surganya kuliner yang menggoda selera. Di sepanjang jalan ini, terdapat beragam tempat makan yang menawarkan hidangan lezat dan menggugah selera.

Berikut adalah 6 kuliner enak di Jalan Pangeran Antasari yang wajib Anda coba.

Bistik Delaris

Kuliner Antasari

Bistik Delaris merupakan salah satu tempat makan yang populer di Jalan Pangeran Antasari. Tempat ini menyajikan hidangan bistik yang lezat dan lembut, dengan daging sapi pilihan yang dipadu dengan saus khas.

Bistik Delaris juga menyediakan berbagai pilihan menu lainnya, seperti steak dan grilled chicken, yang dapat memanjakan lidah Anda. Lokasinya ada di Jln. Pangeran Antasari No. 44, Fatmawati, Jakarta Selatan.

Papparich Kemang

Kuliner Antasari

Jika Anda mencari hidangan Malaysia autentik, Papparich Kemang adalah tempat yang tepat untuk Anda. Di sini, Anda dapat menikmati hidangan khas Malaysia, seperti nasi lemak, roti canai, dan teh tarik. Rasa autentik dan atmosfer yang nyaman membuat makanan di Papparich Kemang menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Berlokasi di Jln. Pangeran Antasari No.36, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Soto Banjar Nyaman Antasari

Kuliner Antasari

Soto Banjar Nyaman Antasari adalah tempat yang tepat untuk pecinta soto. Menyajikan soto Banjar dengan cita rasa khas, tempat ini menjadi favorit bagi banyak orang. Soto Banjar di sini memiliki kuah yang gurih dan bumbu rempah yang kaya, disajikan dengan nasi dan berbagai pelengkap seperti telur, kerupuk, dan daging. Lokasinya di Jln. Pangeran Antasari No.60 , Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
