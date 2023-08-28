Resep Sup Ayam Jahe, Menu Lezat dan Hangat Atasi Radang Tenggorokan

RADANG tenggorokan menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat belakangan ini. Hal itu dipicu oleh cuaca panas dan polusi udara yang buruk.

Radang tenggorokan memang mengganggu kesehatan dan aktivitas. Tidak hanya kualitas udara yang buruk, pola hidup yang tak sehat juga memicu kita mudah kena radang tenggorokan.

Bila mengalami radang tenggorokan, tak perlu khawatir. Selain istirahat yang cukup, kamu perlu mengonsumsi makanan bergizi dan hangat untuk meredakan rasa sakit.

Salah satunya, sup ayam jahe. Selain lezat, sup ini juga hangat dan cocok dikonsumsi saat mengalami radang tenggorakan.

Berikut resep dan cara membuat sup ayam jahe, dilansir kanal YouTube Indonesian Simple, Senin (28/8/2023).

BAHAN 1

3 sendok makan minyak (untuk menumis)

7 cm jahe (memarkan)

4 siung bawang putih (chop)

BAHAN 2

1 ekor ayam kampung (potong-potong)

2 sendok makan kecap asin