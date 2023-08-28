Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sup Ayam Jahe, Menu Lezat dan Hangat Atasi Radang Tenggorokan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:47 WIB
Resep Sup Ayam Jahe, Menu Lezat dan Hangat Atasi Radang Tenggorokan
Sup ayam jahe bisa mengatasi radang tenggorokan. (Foto: Indonesian Simple)
A
A
A

RADANG tenggorokan menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat belakangan ini. Hal itu dipicu oleh cuaca panas dan polusi udara yang buruk.

Radang tenggorokan memang mengganggu kesehatan dan aktivitas. Tidak hanya kualitas udara yang buruk, pola hidup yang tak sehat juga memicu kita mudah kena radang tenggorokan.

Bila mengalami radang tenggorokan, tak perlu khawatir. Selain istirahat yang cukup, kamu perlu mengonsumsi makanan bergizi dan hangat untuk meredakan rasa sakit.

Salah satunya, sup ayam jahe. Selain lezat, sup ini juga hangat dan cocok dikonsumsi saat mengalami radang tenggorakan.

Berikut resep dan cara membuat sup ayam jahe, dilansir kanal YouTube Indonesian Simple, Senin (28/8/2023).

BAHAN 1

3 sendok makan minyak (untuk menumis)

7 cm jahe (memarkan)

4 siung bawang putih (chop)

BAHAN 2

1 ekor ayam kampung (potong-potong)

2 sendok makan kecap asin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/298/2898583/resep-puding-karamel-tanpa-telur-hidangan-manis-yang-menggugah-selera-kmppB8azuH.jpg
Resep Puding Karamel Tanpa Telur, Hidangan Manis yang Menggugah Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/298/2894736/resep-kopi-truffle-dan-smoothie-kopi-kenari-cocok-untuk-camilan-nonton-drakor-wNpXf5cgaI.jpg
Resep Kopi Truffle dan Smoothie Kopi Kenari, Cocok untuk Camilan Nonton Drakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/298/2873417/mau-bikin-chicken-wings-renyah-resep-dari-devy-anastasia-masterchef-indonesia-bisa-ditiru-4b0DwRfQJY.jpg
Mau Bikin Chicken Wings Renyah? Resep dari Devy Anastasia MasterChef Indonesia Bisa Ditiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/298/2872470/icip-icip-ceker-mercon-menggugah-selera-ini-resepnya-NihfJ1H901.jpg
Icip-Icip Ceker Mercon Menggugah Selera, Ini Resepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/298/2851206/resep-es-krim-enak-dan-sehat-segarkan-dahaga-hanya-butuh-2-bahan-Syb0anoZeM.JPG
Resep Es Krim Enak dan Sehat Segarkan Dahaga, Hanya Butuh 2 Bahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/298/2822945/apa-perbedaan-martabak-bangka-dengan-martabak-biasa-yN9rDyDP7t.jpg
Apa Perbedaan Martabak Bangka dengan Martabak Biasa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement